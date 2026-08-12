Erbașu, avertisment dur de la Forumul de la Neptun: România e aproape blocată. Acesta e drumul spre dictatură

Birocrație excesivă în România. Sursa foto: Magnific

Cristian Erbașu avertizează că birocrația, lipsa de predictibilitate și neîncrederea au ajuns să blocheze România și să sufoce mediul economic.

Cristian Erbașu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, a punctat, în cadrul Forumului de la Neptun, că România este aproape blocată din cauza birocrației, a lipsei de predictibilitate, situație care afectează mediul economic și riscă să erodeze încrederea în democrație.

"Inteligența artificială poate colapsa în fața birocrației românești"

"Un subiect pe care merită să-l evidențiez este birocrația românească. Începând cu o glumă, există, din punctul meu de vedere, o teamă că inteligența artificială poate colapsa în fața birocrației românești. Mai în glumă sau mai în serios, chiar este un pericol. Birocrația europeană, pe care noi am dorit să o importăm, a avut scopul de a securiza banii europeni și de a fi siguri că sunt folosiți corect. Din păcate, noi am înțeles altceva. Am înțeles că trebuie să transformăm această birocrație într-o armă prin care să utilizăm cât mai puțini bani din fondurile garantate României de către Uniunea Europeană. Am ajuns într-un punct critic în care toată lumea vrea să aibă dreptate, nimeni nu mai ascultă pe nimeni, iar toți îi acuză pe toți.

”Unii țipă, alții apleacă capul, și cei din spate renunță”

România e aproape blocată din toate articulațiile. Mai mișcă, e adevărat, mediul economic, dar și acesta din ce în ce mai greu, fără perspective clare, cu o lipsă totală de predictibilitate și de planificare reală. Există planificare, dar e doar formală. Ce e mai grav e că nu mai există nici măcar încredere. Oamenii de afaceri încep să-și piardă busola. Unii țipă, alții apleacă capul, și cei din spate renunță. Recunoașteți simptomele? Lăsând întrebarea retorică, e clar pentru mine că acesta e drumul spre dictatură sau autocrație. Deja sunt mulți oameni care își doresc această autocrație, dar fără să-și dea seama de consecințele dezastruoase. În România, din păcate, democrația nu reușește, încă, să fie eficientă pentru oamenii care merită, care muncesc, care își asumă lucruri și aduc valoare adăugată României. Din păcate, multă valoare adăugată produsă în România se transferă peste hotare. Această idee nu trebuie privită ca un gest naționalist. Acest concept există în toate țările care fac parte din Uniunea Europeană. (...) Trebuie să fim capabili să luăm și să dăm în egală măsură, pe termen lung. Nu trebuie să ne bucurăm că azi luăm un euro, iar pe viitor dăm 5 sau 10 euro pe acel euro luat astăzi", a explicat Cristian Erbașu.

Forumul de la Neptun este o inițiativă care reunește reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicatelor, patronatelor, mediului academic, camerelor de comerț și societății civile, alături de reprezentanții partidelor politice parlamentare. Forumul este un demers comun al unor organizații care reprezintă o parte foarte importantă a societății românești. Prin intermediul acestuia se caută soluții la cele mai importante probleme din România. Decidenții vor să creeze o strategie națională orientată către evoluția țării pe mai multe paliere.

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