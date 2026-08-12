Scumpiri uriașe la chirii și carburanți în ultimul an. Ce arată datele INS

Sursa foto: Agerpres / bani

Inflația anuală a scăzut la 8,16% în iulie, însă chiriile, carburanții și alimentele au înregistrat în continuare creșteri importante de preț.

Chiriile s-au scumpit cu 42,48% în iulie 2026 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, fiind urmate de motorină, cu 30,7%, şi benzină, cu 23,15%, potrivit unei analize a Institutului Naţional de Statistică.

"În iulie 2026 inflaţia anuală scade cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimele douăsprezece luni şi atinge nivelul de 8,2%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 8,16%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 13,67%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,93%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,03%. La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se într-un an cu 19,47%. Ouăle se află pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 13,9%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,67%. În acelaşi interval de timp, laptele de vacă şi-a majorat preţul cu 11,28%, ţuica şi alte băuturi spitoase au fost mai scumpe cu 8,87%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine şi-a majorat tarifele cu 8,81%, comparativ cu iulie 2025", se arată în analiza INS.

Conform statisticii, alte majorări de preţ la alimente se pot constata la pâine, cu 7,93%, la peşte proaspăt, cu 7,54%, la conservele din carne, cu 6,77%, la ulei comestibil, cu 6,57%, la carne de pasăre, cu 6,24%, şi la carnea de porc, cu 3,4%. Berea şi-a majorat preţul cu 7,88%, iar vinul cu 6,66%.

În perioada menţionată au fost şi reduceri ale preţurilor şi anume: zahărul şi-a diminuat tariful cu 0,25%, untul cu 0,53%, făina cu 4,3%, iar mălaiul cu 4,92%. Cele mai mari scăderi de preţ pe parcursul unui an s-au înregistrat la cartofi cu 13,68%, precum şi la fructele proaspete 13,82%.

Cele mai mari creșteri din iulie au fost la motorină și benzină

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creşteri din iulie sunt de această dată la motorină, 30,7%, urmate de cele la benzină cu 23,15%. Tarifului energiei electrice, până luna trecută vedeta scumpirilor ultimului an, şi-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor) cu doar 3,39%. INS reaminteşte că timp de un an după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice, tariful energiei electrice a atins şi niveluri de peste 50% an/an.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la grupa combustibililor, cu 16,87%, la energie termică, 10,70%, la cărţi, ziare, reviste, 10,82%, la detergenţi, 9,92%, la tutun şi ţigări, 8,51%. Nu în ultimul rând, şi articolele de igienă şi cosmeticele s-au scumpit cu 6,80%, iar medicamentele şi-au majorat preţurile în iulie cu 4,36%. În perioada iulie 2026 - iulie 2025, preţul gazelor a crescut cu 0,97%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în iulie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 42,48%, urmate de tarifele la apă, canal şi salubritate, cu 15,99%, reparaţii auto, cu 13,85%, igienă şi cosmetică, cu 14,10%.

Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte, 14,36%. În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,48%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 7,47%, iar cel rutier cu 12,21%. Tarifele serviciilor aeriene au crescut cu 2,3% comparativ cu iulie anul precedent, dar în acest caz se remarcă o creştere a preţurilor cu 18,73% faţă de luna iunie 2026. Tarifele serviciilor poştale, care îşi reduseseră cotele în lunile anterioare, în iulie 2026, faţă de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,18%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres.

Inflația în România scade la 8,16% în luna iulie, dar prețurile continuă să crească

Rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în iulie 2026, de la 10,42% în iunie, potrivit datelor INS. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 13,67%, în timp ce mărfurile nealimentare au avut o creștere de 7,93%, iar alimentele de 5,03%.

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile, mărfurile nealimentare, dar și cele alimentare au crescut în preț, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Rata inflației din iulie, în scădere

„Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) a fost 9,8%”, se arată în comunicatul INS.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, potrivit Agerpres.

Cum se traduce scăderea inflației

O scădere a inflației s-a înregistrat și în luna iunie, când aceasta a ajuns la 10,42% față de 10,85% în luna mai. Totuși, economistul Adrian Negrescu a avertizat, la DCNews, că scăderea nu înseamnă și ieftiniri. Prețurile vor continua să crească, dar într-un ritm mai redus.

Una dintre principalele probleme ar putea fi evoluția prețurilor la servicii. Economistul se așteaptă la noi scumpiri în perioada următoare. Facturile la energie, gaze, apă și întreținere ar putea pune o presiune tot mai mare pe bugetele românilor.

Adrian Negrescu explică datele INS privind inflația

„Ceea ce vedem în momentul de față e doar o fotografie de moment. Inflația s-a temperat foarte puțin. Avem, în continuare, pentru a treia lună la rând, o inflație de două cifre - de trei ori mai mare decât media europeană, iar perspectivele nu arată deloc bine.

Poate da, rata inflației se va tempera în perioada următoare, mai ales în lunile august, septembrie, în condițiile în care din punct de vedere statistic nu va mai fi luată în calcul creșterea spectaculoasă a prețului la energie de anul trecut cu aproape 80% și nici creșterea TVA-ului și a accizelor, tot de anul trecut” - analistul economic Adrian Negrescu, în exclusivitate pentru DCNews.

Prețurile continuă să crească

Altfel spus, mai spune economistul, inflația va scădea spre 6% „statistic, din pix”, dar fără ca fenomenul de creștere a prețurilor să se oprească: „Asta nu înseamnă neapărat că prețurile vor scădea, adică să vedem ieftiniri în piață. Nu, dimpotrivă! Prețurile vor continua să crească, însă cu o rată mai mică decât am văzut în momentul de față”, a mai spus Negrescu, în dialog cu jurnalistul Mihai Ciobanu.

Unde se vor înregistra cele mai mai scumpiri

„Marea mea temere legată de evoluția inflației o reprezintă situația serviciilor, pentru că acolo, în condițiile în care urmează iarna, se anunță niște vremuri destul de dificile pentru majoritatea populației.

S-ar putea să vedem că serviciile se vor scumpi accelerat în continuare. Asta înseamnă că facturile la utilități, energie, gaze, apă, întreținere vor deveni, probabil, principala preocupare a românilor, mai ales în sezonul de iarnă, când și consumul crește foarte mult”, a mai punctat economistul.

Inflația estimată la finalul anului 2026, dublă față de media europeană

Adrian Negrescu a mai spus că economia României va continua să sufere, amintind că BNR estimează o inflație de 5,5% la finalul anului 2026, adică dublă față de media europeană.

„Ceea ce vedem în momentul de față reprezintă o fotografie mai bună față de ceea ce am avut până acum, dar în niciun caz pozitivă. În continuare, produsele alimentare de bază continuă să se scumpească în ciuda acelor plafonări la adaosul comercial, care nu au niciun efect în economie din punctul meu de vedere. Produsele alimentare se scumpesc pe bandă rulantă și vedem serviciile afectate puternic de creșterea prețului la carburanți, mai ales, dar și la energie electrică.

Economia continuă să sufere chiar spre finele anului, dacă ne gândim la estimări privind ceea ce se va întâmpla mai încolo. Nici BNR nu e optimistă - vede o inflație de 5,5% la finele anului, adică o inflație dublă față de media europeană. Vom continua să rămânem campionii europeni la scumpiri și în perioada următoare”, a mai spus Negrescu.

CITEȘTE ȘI: Sondaj IRSOP: Românii se așteaptă la noi scumpiri și la un nivel de trai mai scăzut. Inflația și piața muncii pun presiune pe populație

