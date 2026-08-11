Grupul PPC obține statutul Prime acordat de ISS STOXX în urma îmbunătățirii ratingului ESG     

Grupul PPC se poziționează printre companiile energetice de top la nivel mondial în privința performanței ESG, după obținerea statutului Prime acordat de ISS STOXX.

· Îmbunătățirea scorului general la „B-” de la „C+” în 2025 și obținerea statutului Prime;

· Scorul de performanță a crescut la 50,83 de la 47,04;

· Consolidarea recunoașterii internaționale în performanța ESG a Grupului PPC.

Grupul PPC se poziționează printre companiile energetice de top la nivel mondial în privința performanței ESG, după obținerea statutului Prime acordat de ISS STOXX. Scorul general de performanță a crescut la 50,83 de la 47,04, ceea ce a determinat îmbunătățirea ratingului general la „B-” de la „C+”, cu o consolidare a recunoașterii internaționale în performanța ESG a Grupului.

Această îmbunătățire reflectă progresul susținut al Grupului PPC în integrarea unor practici responsabile de mediu, sociale și de guvernanță în toate segmentele operațiunilor sale.

Obținerea statutului Prime reprezintă o distincție relevantă pentru Grupul PPC și certifică faptul că acesta se numără printre companiile care îndeplinesc cele mai înalte standarde de sustenabilitate stabilite de ISS STOXX pentru sectorul utilităților electrice. În acest sector, statutul Prime este acordat companiilor cu un rating de B- sau superior, nivel atins in prezent de către PPC. Distincția confirmă gestionarea eficientă a aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), precum și capacitatea unei companii de a diminua riscurile asociate și de a genera un impact pozitiv asupra mediului și a societății.

ISS STOXX, una dintre cele mai importante organizații de cercetare și de rating în domeniul sustenabilității la nivel mondial, evaluează performanța companiilor în aspecte de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), precum și capacitatea acestora de a identifica și de a gestiona riscurile și oportunitățile asociate în sectoarele în care activează. Organizația este divizia de investiții responsabile a Institutional Shareholder Services Inc. și are o experiență de peste 25 de ani în cercetarea ESG, cu evaluări pentru peste 8.600 de companii și cu aproximativ 5.000 de clienți, printre care numeroși investitori instituționali de referință la nivel global. Ratingul corporativ ISS STOXX este un standard recunoscut internațional pentru evaluarea performanței de sustenabilitate a companiilor și este utilizat pe scară largă de comunitatea globală a investitorilor pentru integrarea criteriilor ESG în deciziile de investiții.

PPC: investiții verzi, cu sustenabilitatea în centru

În ultimii ani, Grupul PPC a implementat în mod consecvent transformarea sa strategică, cu accent pe dezvoltarea sustenabilă și pe tranziția energetică, iar eliminarea completă a lignitului până la sfârșitul anului 2026 rămâne o prioritate de bază. În cadrul Planului Strategic actualizat pentru perioada 2026-2030, Grupul continuă consolidarea investițiilor în surse regenerabile de energie (SRE), producție flexibilă, stocarea energiei și infrastructură energetică modernă și utilizează tehnologii digitale inovatoare în întregul spectru de activități.

În 2025, 87% din investițiile totale ale Grupului, de 2,8 miliarde de euro, au fost alocate pentru SRE, producție flexibilă și pentru extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, care constituie pilonii principali ai transformării strategice a Grupului. În paralel, Grupul dezvoltă soluții energetice inovatoare, cu valoare adăugată, pentru clienții săi, în sprijinul electrificării și al tranziției digitale.

Obiectivul Grupului este să creeze valoare socio-economică comună, prin luarea în considerare a nevoilor tuturor părților interesate și prin contribuția la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

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