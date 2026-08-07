Bulgaria câștigă milioane din criza Dunării. Exporturile de energie au explodat

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Bulgaria are suficientă energie pentru consum intern, dar și pentru export. Sunt informații de ultimă oră din țara vecină, care iese în câștig în plină criză energetică.

Bulgaria dă lovitura în criza energetică. Țara vecină se laudă că obține venituri suplimentare de ”milioane de leva” pe fondul crizei de pe Dunăre. Ministrul Energiei, Iva Petrova, a declarat, pentru NOVA, că Bulgaria exportă între 32.000 și 33.000 de megawați-oră de energie electrică pe zi, niveluri record generate de situația din țările vecine. Ministrul a subliniat că interconexiunile puternice ale Bulgariei cu statele din regiune permit țării să profite de evoluțiile de pe piața energetică.

Iva Petrova a mers și la Centrala Nucleară Kozlodui, unde nivelul extrem de scăzut al Dunării este monitorizat permanent: ”Acum două zile am vizitat CNE Kozlodui și, într-adevăr, nivelul Dunării este la un nivel record. Echipele de la fața locului monitorizează situația non-stop. Centrala funcționează în prezent fără probleme”. Aceasta a mai spus că ”dacă nivelul Dunării se menține în apropierea valorilor actuale în următoarea săptămână și jumătate, sistemul energetic bulgar va continua să funcționeze normal”.

Bulgaria a introdus peste 6 gigawați de sisteme de stocare în mai puțin de un an

Ministrul Energiei a dat asigurări că Bulgaria dispune de suficientă capacitate pentru a acoperi consumul intern, inclusiv prin centrale termice, sisteme de stocare în baterii și alte resurse disponibile. Aceasta a evidențiat dezvoltarea rapidă a capacităților de stocare a energiei în baterii. Bulgaria a introdus peste 6 gigawați de sisteme de stocare în mai puțin de un an, investițiile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență contribuind la consolidarea sistemului energetic, în special în perioadele de vârf ale consumului, notează Novinite. ”Ne ajută foarte mult, mai ales în perioadele de vârf”, a explicat ministrul.

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Ministrul a mai subliniat că Bulgaria își va continua politica de reducere a dependenței de gazele naturale rusești, în conformitate cu politica energetică europeană. Petrova a precizat că țara are reguli clar stabilite și menține un dialog permanent cu Comisia Europeană.