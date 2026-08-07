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DCNews Economie Preluarea Engie Building Solutions SRL de către Specialized Services Holdings SA, autorizată de Consiliul Concurenţei

Preluarea Engie Building Solutions SRL de către Specialized Services Holdings SA, autorizată de Consiliul Concurenţei

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Aug 2026
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sursa foto: Agerpres / Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Specialized Services Holdings SA intenţionează să preia Engie Building Solutions SRL, a anunţat vineri autoritatea de concurenţă.

Specialized Services Holdings SA desfăşoară activităţi specifice holdingurilor şi este societatea mamă a mai multor companii cunoscute sub numele de Grupul BMF, care activează în principal în domeniul serviciilor de gestiune şi administrare a proprietăţilor.

Engie Building Solutions SRL, subsidiară a Grupului Engie

Engie Building Solutions SRL, subsidiară a Grupului Engie, prestează servicii de gestiune şi administrare a proprietăţilor, precum şi servicii aferente contractelor de tip EPC (Engineering, Procurement and Construction - Inginerie, Achiziţii şi Construcţii) pentru eficienţă energetică şi decarbonizare pentru clădiri industriale, birouri şi clădiri comerciale.

Ce a constat Consiliul Concurenței

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Conform sursei citate, decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial. 

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