Preluarea Engie Building Solutions SRL de către Specialized Services Holdings SA, autorizată de Consiliul Concurenţei

sursa foto: Agerpres / Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Specialized Services Holdings SA intenţionează să preia Engie Building Solutions SRL, a anunţat vineri autoritatea de concurenţă.

Specialized Services Holdings SA desfăşoară activităţi specifice holdingurilor şi este societatea mamă a mai multor companii cunoscute sub numele de Grupul BMF, care activează în principal în domeniul serviciilor de gestiune şi administrare a proprietăţilor.

Engie Building Solutions SRL, subsidiară a Grupului Engie

Engie Building Solutions SRL, subsidiară a Grupului Engie, prestează servicii de gestiune şi administrare a proprietăţilor, precum şi servicii aferente contractelor de tip EPC (Engineering, Procurement and Construction - Inginerie, Achiziţii şi Construcţii) pentru eficienţă energetică şi decarbonizare pentru clădiri industriale, birouri şi clădiri comerciale.

Ce a constat Consiliul Concurenței

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Conform sursei citate, decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.