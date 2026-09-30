Exim Banca Românească, precizări despre ancheta Consiliului Concurenței

Exim Banca Românească/ Google Maps

Exim Banca Românească face o serie de precizări despre ancheta Consiliului Concurenței.

”Exim Banca Românească a primit Decizia nr. 167 emisă de Consiliul Concurenței și, având în vedere că documentul nu aduce elemente noi față de cele deja prezentate public și nu oferă o motivare concludentă a motivelor care au stat la baza sancționării, banca își menține poziția exprimată anterior, în sensul în care respinge ferm concluziile investigației, apreciind că acestea nu reflectă o înțelegere corectă a modului în care piața bancară și sistemul bancar au funcționat și funcționează în România.

Exim Banca Românească va contesta această decizie în instanță și va utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a înlătura orice dubiu cu privire la legalitatea și corectitudinea conduitei sale, având deplina convingere că instanțele competente vor confirma caracterul legal, responsabil și conform al acțiunilor întreprinse.

Banca reafirmă faptul că a respectat permanent și cu strictețe toate reglementările aplicabile, desfășurându-și activitatea sub supravegherea continuă a Băncii Naționale a României, fără ca aceasta din urmă să fi exprimat vreo rezervă cu privire la conduita sa, și în deplină conformitate cu standardele europene de prudențialitate, guvernanță, integritate și transparență.

Totodată, Exim Banca Românească consideră că atribuirea către entități private a unor responsabilități care aparțin exclusiv autorităților de reglementare sau legiuitorului este nejustificată și lipsită de fundament. De asemenea, implicarea unor persoane sau entități din afara mecanismelor de reglementare prevăzute de lege, indiferent dacă acestea sunt autorități sau instituții de credit, în stabilirea parametrilor de funcționare a procedurii de fixing este de natură să afecteze funcționarea normală a pieței monetare, cu riscul de a o distorsiona sau chiar bloca.

Exim Banca Românească este pe deplin conștientă de rolul său esențial în funcționarea sistemului bancar românesc și va continua să își îndeplinească responsabilitățile cu aceeași bună-credință, profesionalism și rigurozitate care i-au ghidat activitatea până în prezent, în deplin respect față de cadrul legal și de interesele clienților și partenerilor săi” arată o precizare oficială Exim Banca Românească.