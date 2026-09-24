CCIR pregăteşte Forumul de Afaceri România-Pakistan şi invită companiile pakistaneze să folosească România ca hub european

Mihai Daraban, președintele CCIR. Foto: Facebook

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 24 septembrie, o întâlnire oficială cu E.S. Dl Ilyas Mehmood Nizami, Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în România.

Pe linie camerală, CCIR are în vigoare acorduri de cooperare cu Federaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie din Pakistan (FPCCI) şi cu Camera de Comerţ şi Industrie din Rawalpindi, iar misiunile economice organizate reciproc de camerele de comerţ din cele două ţări au contribuit la apropierea mediilor de afaceri.

„Pe 6 octombrie, CCIR va organiza Forumul de Afaceri România-Pakistan, cu ocazia vizitei în ţara noastră a unei delegaţii de oameni de afaceri pakistanezi. Pornim de la o bază solidă: în România activează deja 761 de companii cu capital pakistanez. CCIR îşi reafirmă angajamentul de a susţine dezvoltarea organică a relaţiilor economice româno-pakistaneze, iar rolul nostru este să aducem oamenii de afaceri la aceeaşi masă şi să le arătăm avantajele pe care România le oferă investitorilor străini, începând cu accesul direct la piaţa unică a Uniunii Europene.

România nu este doar o piaţă cu potenţial propriu, ci poate deveni pentru companiile pakistaneze un hub important către întreaga Europă. Între Constanţa şi Karachi sunt aproximativ 4.600 de mile marine, adică în jur de 15 zile de navigaţie. Această poziţionare geografică este un argument concret pentru investitori, iar Forumul de Afaceri este ocazia potrivită pentru a-l transforma în proiecte comune", a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban.

Oportunităţi de creştere economică bilaterală

La rândul său, E.S. Ilyas Mehmood Nizami şi-a exprimat dorinţa de a contribui la consolidarea relaţiilor bilaterale, arătând că volumul actual al schimburilor comerciale nu reflectă potenţialul celor două economii.

„Există numeroase oportunităţi de creştere economică bilaterală, iar existenţa unor industrii complementare în România şi Pakistan ne oferă o bază solidă pentru a dezvolta cooperarea dintre mediile de afaceri", a declarat Ambasadorul Pakistanului.