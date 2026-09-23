Cel mai falsificat condiment din Europa. Dr. Manuel Viso: Aproape sigur îl ai în bucătărie. A fost găsit amestecat cu frunze de măslin mărunțite

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Un condiment folosit frecvent în bucătărie este și cel mai falsificat din Europa. Dr. Manuel Viso atrage atenția că, în aproape jumătate dintre probele analizate, acesta era amestecat cu frunze de măslin mărunțite, folosite pentru reducerea costurilor.

Într-un videoclip publicat pe contul de Instagram, dr. Manuel Viso a vorbit despre acest subiect și a atras atenția asupra riscului ca unele condimente comercializate în Europa să fie falsificate. Acesta a citat un studiu al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, potrivit căruia una din cinci probe analizate prezenta suspiciuni de fraudă sau falsificare.

„Care crezi că este cel mai des contrafăcut condiment din Europa? Îți dau un indiciu: aproape sigur îl ai acasă, în bucătărie. Un studiu realizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene a analizat 1.885 de probe de condimente din întreaga Europă. Rezultatul: una din cinci prezenta suspiciuni de fraudă sau falsificare”, a spus acesta.

Oregano, condimentul cu cea mai mare rată de falsificare

Doctorul a explicat că oregano este condimentul cu cea mai mare rată de falsificare, urmat de piper, chimen, turmeric, șofran și boia.

„Condimentul cel mai falsificat este oregano. În 48% dintre probe, adică în aproape una din două. Și știi cu ce era amestecat? Cu frunze de măslin mărunțite, pentru a reduce costurile produsului”, a spus doctorul.

Dar oregano nu a fost singurul condiment care le-a ridicat semne de întrebare cercetătorilor.

„Piperul a fost falsificat în 17% dintre probe, iar chimenul în 14%. De asemenea, 11% dintre probele de turmeric erau falsificate, 11% dintre cele de șofran și 6% dintre cele de boia”, a mai spus doctorul.

Dr. Manuel Viso a atras atenția că, în unele probe de condimente, au fost găsiți coloranți neautorizați folosiți pentru a face produsele să pară mai calitative. Potrivit acestuia, nu toate condimentele sunt falsificate și a recomandat alegerea unor mărci care fac controale stricte.

„Înseamnă că frauda alimentară există chiar și în cazul produselor atât de obișnuite, precum condimentele. De aceea, merită să alegem mărci care au controale stricte de calitate și o bună trasabilitate, pentru că știți deja: uneori, ce e ieftin ajunge să coste scump”, a spus dr. Manuel Viso.