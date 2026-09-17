Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 19-20 septembrie!

Principalul eveniment astrologic al weekendului este opoziția dintre Mercur din Balanță și Saturn retrograd din Berbec. Mercur reprezintă comunicarea și procesul decizional. Iar Saturn limitele și structura. Deci discuțiile, negocierile și luarea deciziilor vor fi îngreunate. De multe ori, ne vom pune în situații provocatoare pentru propria minte.

Berbec/Ascendent în Berbec

Punctualitatea va fi un subiect destul de sensibil în zilele următoare. Oricât de mult te-ai strădui să te ții de un program, tot timpul vor apărea situații neprevăzute. Chiar și cei dragi vor trece prin asta. Deci este nevoie de înțelegere și toleranță, nu de reproșuri. O perioadă potrivită pentru a aduce îmbunătățiri în gospodărie.

Taur/Ascendent în Taur

Trebuie să stabilești din start care sunt sarcinile și cine se ocupă de ele. Adică, este nevoie de lucru în echipă cu familia și/sau partenerul. Chiar dacă aceștia nu vor rezolva problemele ca tine, important este să își facă treaba. Dacă lași prea mult de la tine, tu vei avea de suferit.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, face o opoziție cu Saturn. Orice ai face, timpul nu va fi suficient. Vei avea tendința de a te extenua, iar rezultatele nu vor fi cele așteptate. Tocmai de aceea, ai nevoie de simplitate în orice. Și să nu neglijezi odihna.

Rac/Ascendent în Rac

Tu ai intenții foarte bune când vine vorba de confortul locuinței sau de evenimentele din familie. Însă, comunicarea cu oamenii dragi va avea de suferit. Astrele îți oferă aspectele potrivite pentru a purta negocieri cu aceștia. Și lasă creativitatea să existe în rutina ta.

Leu/Ascendent în Leu

Obiectivul principal este crearea unui buget de care să te ții. Vor apărea numeroase tentații, dar nu le vei da curs. Astrele îți recomandă să petreci mai mult timp în mediul online și să porți discuții cu apropiații. Unele subiecte te deranjează, dar vei face față. Dacă ai în plan deplasări sau călătorii, asigură-te că totul este în ordine sau funcționează.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, propriul guvernator, primește o opoziție de la Saturn. Pe plan financiar, te vei confrunta cu limitări și îngrijorări. Și cum nici persoanele dragi nu te vor putea sprijini, este clar că trebuie să te descurci cu ce ai.