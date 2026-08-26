Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești: Ce le aduce Luna Plină din 28 august și de ce trebuie să fie atenți

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne aduce detalii despre zodiile afectate de evenimentul de pe 28 august.

Ori de câte ori discutăm despre o eclipsă, o facem cu senzația de stomac strâns. Din vremuri vechi, subiectul a fost controversat. Și pe bună dreptate. În preajma acestui eveniment, omenirea a cunoscut situații bizare, neașteptate sau menite să răstoarne ordinea.

Iată că sezonul eclipselor din 2026 se încheie pe 28 august. Când va avea loc Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești.

Efectele Lunii Pline sunt mult mai vizibile și palpabile față de cele ale Lunii Noi. Universul ne cere să fim atenți la oamenii care apar/dispar din viațile noastre. La situațiile de tip ultimatum, la pierderi/renunțări, finalizarea neașteptată a unui capitol. Emoțiile ies la suprafață. Cuvântul cheie al Lunii Pline este “deznodământ”.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Eclipsa/Luna Plină se petrece în casa a zecea. Și nu îți va da de ales pe plan profesional! Unele uși se închid, dar se deschid altele. Unii dintre voi vor decide să încheie capitole, cum ar fi părăsirea unui loc de muncă. Alții vor începe să se gândească la o reconversie. Și cum Mercur, propriul guvernator, se află într-un careu cu Uranus, este clar că nu vei ști nimic sigur. Tocmai de aceea, trebuie să te lași purtat de viață. Fie ce-o fi!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Eclipsa/Luna Plină are loc în casa a șaptea. Acum, din punctul de vedere al teoriei astrologice, poate deveni pretextul pentru decizii importante pe plan relațional. Cum ar fi o despărțire, un divorț sau reîntâlnirea cu parteneri din trecut. Însă, pe plan pratic, lucrurile pot sta și altfel. Orice Lună Plină vorbește despre ieșirea la suprafață a unor emoții pe care le-ai tot reprimat. Iar acum, acestea izbucnesc fără ca tu să le controlezi. Și poate îți vei vedea partenerul cu alți ochi, unii mai pragmatici. Sau partenerul nu mai este de acord cu unele obiceiuri de-ale tale.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Eclipsa/Luna Plină activează casa a patra. Te poate ajuta dacă vrei să te muți, dacă vrei să vinzi sau să cumperi un imobil. De asemenea, dacă vrei ceva diferit în gospodărie. Însă, atenție! Emoțiile vor avea un rol important. Relațiile cu unele rude se pot schimba într-o clipită. Și în mod greu de explicat. Jupiter, guvernatorul tău, face un trigon cu Saturn. Ceea ce înseamnă că totul se întâmplă pas cu pas.

Pești/Ascendent în Pești

Eclipsa/Luna Plină se petrece în semnul tău. Deci, în această perioadă, s-ar putea să experimentezi unele stări mai contradictorii. Pe de o parte, știi că un capitol nu mai poate continua la fel. Pe plan profesional sau personal. Dar pe de altă parte, atașamentul sau dependența nu îți permit să îl închei repede. Și bineînțeles, emoțiile vor pune stăpânire pe tine. Chiar dacă ești în vacanță. Important este să faci primul pas. Nu se mai poate!