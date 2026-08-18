Horoscop 18 august 2026. Se schimbă axa Nodurilor Lunare. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific Ai

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Nodul Sud va intra în semnul Leului, iar Nodul Nord în zodia Vărsător, și vor rămâne astfel până pe 7 martie 2028. Ne referim la mișcarea medie a acestora. Schimbarea Nodurilor Lunare aduce evenimente predestinate atât pe plan colectiv, dar și ancorate în realitatea noastră cotidiană. Sau ne aduce momente de genul "N-am de ales!"

Horoscop 18 august 2026 Berbec

Careul Marte-Neptun încă are influență asupra ta. Adică, te vei confrunta cu lipsa de claritate sau de concentrare. Deci ai face bine să nu te grăbești cu deciziile sau acțiunile.

Horoscop 18 august 2026 Taur

Vor apărea blocaje sau alte limite, în special pe plan profesional. Poate că ar trebui să îți organizezi mult mai eficient programul zilei.

Horoscop 18 august 2026 Gemeni

Dacă vrei o zi bună, trebuie să nu te dai bătut din prima. Și să fii încrezător că vei găsi o rezolvare indiferent de situație.

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Horoscop 18 august 2026 Rac

Ferește-te de ce pare prea frumos să fie adevărat! S-ar putea ca busola ta interioară nu mai funcționează ca de obicei.

Horoscop 18 august 2026 Leu

Soarele mai petrece câteva zile în semnul tău, lângă Jupiter. Este cazul să îți acorzi mai mult timp sau să te răsfeți. Adică să nu aștepți neapărat de la alții să facă asta.

Horoscop 18 august 2026 Fecioară

S-ar putea să reapară tema sacrificiului pentru ceilalți. Nu zice nimeni să nu ajuți, dar păstrează resurse, timp și bani și pentru propria persoană.

Horoscop 18 august 2026 Balanță

Venus va face în curând o opoziție cu Saturn. Îți vei da seama că dacă acționezi doar pentru a le face altora pe plac este o pierdere de timp.

Horoscop 18 august 2026 Scorpion

Ai o zi mai sensibilă pe plan personal. S-ar putea să repeți unele greșeli sau să faci compromisuri prea mari pentru această etapă a vieții.

Horoscop 18 august 2026 Săgetător

Profită de perioada aceasta pentru a învăța, a-ți pune la munca imaginația sau pentru a explora alte orizonturi. Poate îți vei descoperi un nou obiectiv.

Horoscop 18 august 2026 Capricorn

Cel mai bine ar fi să nu ai așteptări prea mari pe plan profesional sau financiar. Astfel, poți evita unele dezamăgiri sau situații inconfortabile.

Horoscop 18 august 2026 Vărsător

Ceilalți vor avea multe păreri despre tine. Dar tu nu trebuie să te lași definit de acestea. Adu-ți aminte cine ești, ce experiență ai și de ce ești în stare!

Horoscop 18 august 2026 Pești

Chiar îți recomandăm să nu muncești mai mult decât este cazul, să conștientizezi importanța pauzelor și menținerea legăturii cu oamenii dragi.