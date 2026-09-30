Horoscop 30 septembrie 2026. Mercur intră în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Mercur își începe tranzitul în semnul Scorpionului, acolo unde va și retrograda în perioada 25 octombrie-13 noiembrie. Planeta comunicării, a minții și a deciziilor intră în semnul misterelor, intuiției și al suspiciunilor. Urmează o perioadă în care vom descoperi detalii semnificative acolo unde nu ne-am fi așteptat. Și vom trata multe proiecte precum un puzzle.

Horoscop 30 septembrie 2026 Berbec

Îți recomand să eviți discuțiile despre bani. Nu trebuie să știe nimeni nici valoarea veniturilor tale, dar nici despre datorii. Discreția este potrivită.

Horoscop 30 septembrie 2026 Taur

Mercur intră în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul se va îmbunătăți. Și câteodată, nu veți avea nevoie doar de cuvinte.

Horoscop 30 septembrie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va tranzita casa a șasea. Discuțiile de la locul de muncă nu fac decât să producă și mai mult haos. Prea multe vorbe!

Horoscop 30 septembrie 2026 Rac

Astăzi nu ai nevoie de extreme pe plan financiar. Adică nici să fii cel mai generos, dar nici cel mai zgârcit. Astrele îți oferă un plus de creativitate.

Horoscop 30 septembrie 2026 Leu

Mercur ajunge în casa a patra. ȘI te obligă să porți discuții cu familia despre unele subiecte pe care le-ai tot evitat. Pot apărea mici defecțiuni în gospodărie.

Horoscop 30 septembrie 2026 Fecioară

Mercur, al tău guvernator, își începe tranzitul în casa a treia. Curiozitatea ta nu va avea limite. Ar fi bine să acorzi atenție rezervărilor sau programărilor.

Horoscop 30 septembrie 2026 Balanță

Veți participa la numeroase discuții despre bani. Și bineînțeles că vei dori să îți faci o analiza riguroasă a situației financiare.

Horoscop 30 septembrie 2026 Scorpion

Mercur intră în semnul tău, de unde va și retrograda. De idei nu duci lipsă, însă vei fi destul de zgârcit cu vorbele. Nu forța nicio decizie majoră!

Horoscop 30 septembrie 2026 Săgetător

Dacă sunt subiecte care te macină pe interior, acum este momentul de a le rezolva. Doar astfel îți poți recăpăta liniștea interioară.

Horoscop 30 septembrie 2026 Capricorn

Te vei reconecta cu prieteni sau oameni dragi. Atunci când un proiect profesional este blocat, înseamnă că trebuie să ceri și alte perspective.

Horoscop 30 septembrie 2026 Vărsător

Mercur ajunge în casa a zecea. Te vei gândi la o nouă strategie pentru cariera ta. În discuțiile cu șefii sau colegii, ar trebui să fii mai pragmatic.

Horoscop 30 septembrie 2026 Pești

Deplasările vă vor da bătăi de cap. Precum și chestiunile administrative sau examenele. Epuizarea la locul de muncă nu te ajută deloc.