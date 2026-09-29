De ce a fost arestat Călin Georgescu într-o anchetă cu acuzații din 2020? Avocatul Bogdan Bărbuceanu explică ”practica”

Imagine cu Călin Georgescu la sediul DIICOT. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, cum se poate justifica arestarea preventivă în cazul lui Călin Georgescu, deși acuzațiile datează din 2020.

Curtea de Apel Bucureşti a admis, marţi, contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Reamintim că fostul candidat independent la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic, pe 22 septembrie, de DIICOT, fiind demarate mai multe percheziții. Ancheta ar fi pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri buzoian Liviu Răzvan Leu, care susține că ar fi pierdut peste 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis accesul la o finanțare de 6 milioane de euro.

În exclusivitate pentru DCNews, avocatul Bogdan Bărbceanu a explicat cum se poate justifica arestarea preventivă într-un dosar în care acuzațiile sunt de acum șase ani.

"Sigur că există condiții prevăzute de Cod și, dacă judecătorul a apreciat că sunt îndeplinite condițiile din Codul de procedură penală, a dispus arestarea. Nu ține neapărat de pedeapsă. Putea fi judecat și sub măsura controlului judiciar, dar judecătorul este cel care stabilește măsura preventivă. Dacă cei de la Curte au apreciat că se impune arestul preventiv, nu-i interesează cât este pedeapsa, ci că sunt îndeplinite condițiile. Scopul măsurii este pentru buna desfășurare a procesului penal, pentru prevenirea sustragerii inculpatului și prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni.

"Instanța poate să dispună arestarea preventivă, indiferent de cuantumul de pedeapsă"

Și, atunci, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru asigurarea scopului măsurii, instanța poate să dispună arestarea preventivă, indiferent de cuantumul de pedeapsă. Adică în situația în care există probe sau indicii, cum ne spune Codul, "temeinice" din care să rezulte acea suspiciune rezonabilă că o persoană a săvârșit acea infracțiune și dacă sunt îndeplinite, în sensul că sunt necesare, "în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului", mai spune Codul, "al împiedicării sustragerii suspectului sau inculpatului", în cazul nostru inculpatului, "de la urmărirea penală", la fel în cazul nostru, sau "prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni". Asta înseamnă că Instanța, la Curtea de Apel a constatat că pentru asigurarea scopului acestor măsuri preventive și îndeplinirea acestor condiții este necesară starea preventivă. Adică e o chestie total subiectivă până la urmă.

De aceea, am văzut că Tribunalul a apreciat că nu se impune măsura și că e suficient pentru asigurarea acestui scop. Iată că o instanță superioară, Curtea de Apel, a apreciat că nu este suficientă măsura controlului judiciar și că se impune arestarea - cea mai severă măsură. Putea să fie arestul la domiciliu, care era între ele, ca severitate, dar așa s-a apreciat. Înțeleg că un al treilea judecător pentru divergență a fost chemat", a explicat avocatul Bogdan Bărbuceanu pentru DCNews.

"Puțin probabil ca judecătorul să dispună înlocuirea cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar"

Întrebat daca Călin Georgescu ar mai putea face ceva, acum, să prejudicieze ancheta, acesta a punctat:

"Nu ar mai putea face nimic. Eu cred că nici în libertate n-ar fi putut să o facă. Problema este că, acum, 30 de zile, în principiu, ar putea sta. Bine, după o perioadă, în interiorul celor 30 de zile, avocații pot să facă cerere de înlocuire a măsurii, de revocare a măsurii. Depinde ce se întâmplă în cauză. Dar cerere de înlocuire a măsurii sigur că se poate face. Numai că aceste cereri se soluționează de către Tribunalul București.

Și judecătorul, văzând că o instanță superioară, cum este Curtea de Apel, a dispus arestarea, puțin probabil să dispună înlocuirea cu una mai puțin severă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Ca atare, practica într-o asemenea situație ne arată că, cel puțin pentru două-trei luni, va sta în această măsură. Acum, sigur că există și multe excepții și se poate și înlocui, se poate ca instanța următoare, la verificarea măsurii, după 30 de zile, să dispună o altă măsură mai ușoară sau chiar niciuna. Toate variantele sunt posibile”.