Garduri și borduri aruncate spre jandarmi la protestul din Piața Victoriei. Ce riscă cei reținuți după violențele din stradă? Avocatul Bărbuceanu răspunde pentru DC News

Protestul fermierilor a scăpat de sub control în Piața Victoriei din București, după ce manifestanții au rupt gardurile de protecție și au aruncat cu borduri spre cordoanele de jandarmi. Avocatul Bogdan Bărbuceanu a explicat pentru DC News ce riscă cei care au fost reținuți de autorități.

„Nu știm dacă cei care au fost reținuți azi le va da drumul până diseară. Vorbim aici, în primul rând, de tulburarea ordinii și a liniștii publice – care este infracțiune prevăzută de Codul Penal – putem să vorbim despre distrugere sau chiar ultraj. Am putea avea trei infracțiuni săvârșite în concurs. Nu știu dacă chiar le va da drumul până diseară.

Dacă discutăm despre acte de violență îndreptate împotriva bunurilor – s-a spus că s-au aruncat cu borduri, garduri – clar că s-au distrus niște bunuri, deci, infracțiunea de distrugere. Dacă aceste fapte de violență sau injuriile s-au exercitat asupra forțelor de ordine avem infracțiunea de ultraj. Faptul că s-a depășit cadrul unui miting poate să constituie infracțiunea de tulburare a ordinii și a liniștii publice. Astea sunt infracțiuni pentru care, de cele mai multe ori, în practică, se dispun măsuri preventive. Acum pot fi reținuți pentru alte măsuri preventive, se poate institui măsura controlului judiciar sau dacă organele judiciare apreciază că e vorba doar de contravenție pot fi amendați contravențional.

Pedepsele sunt diferite pentru toate aceste infracțiuni. Nu sunt foarte mari, dar se individualizează pedeapsa în raport de fiecare inculpat. Probabil de 1-3 ani, dar rămâne de văzut și modalitatea de executare a pedepsei. Sunt mai multe criterii de individualizare chiar dacă v-aș indica pedepsele cuprinse de Cod, care au o marjă destul de mare, 2-5 ani spre exemplu. Instanța poate să dea sub minim sau peste maxim”, a spus avocatul Bogdan Bărbuceanu pentru DC News.

De la dreptul la protest la gratii: cum decid magistrații soarta celor ridicați

Trecerea de la statutul de protestatar la cel de inculpat se produce într-o fracțiune de secundă, imediat ce actele de vandalism sau agresiunile fizice sunt documentate.

Dacă faptele nu implică violențe fizice grave sau distrugeri masive, procurorii pot alege o cale administrativă sau măsuri mai blânde, precum o amendă, fără mandat de arestare preventivă. În caz contrar, cumulul de infracțiuni, tulburarea liniștii, distrugerea mobilierului stradal și ultrajul împotriva jandarmilor, cântărește greu în fața judecătorului de drepturi și libertăți.

Regulile stricte privind organizarea adunărilor publice și limitele legale ale manifestațiilor sunt reglementate detaliat în Legislația privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice din România.

Până la stabilirea vinovăției fiecărei persoane identificate, anchetatorii adună probe și inventariază pagubele produse la protest.

Jandarmerie: Amenzi de 11.000 de lei pentru protestatarii recalcitranţi

Jandarmeria Capitalei a anunţat marţi că, până la ora publicării acestui articol, a sancţionat trei bărbaţi care ar fi provocat incidente la protestul din Piaţa Victoriei al fermierilor, amenzile fiind în valoare totală de 11.000 de lei.

„În urma incidentelor produse în timpul manifestaţiei din Piaţa Victoriei, trei dintre cei patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 39 şi 57 de ani, care au fost conduşi de echipajele de jandarmi la sediul unor secţii de poliţie, au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare totală de 11.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 şi Legii nr. 60/1991”, se precizează într-un comunicat al Jandarmeriei Capitalei.

Potrivit sursei citate, aceştia au avut un comportament „necooperant şi recalcitrant” şi au împiedicat jandarmii să îşi exercite atribuţiile de serviciu în zona manifestaţiei.

De asemenea, un alt bărbat, care intenţiona să ajungă în Piaţa Victoriei, a fost depistat în zona Gării de Nord având asupra sa un spray iritant-lacrimogen. Acesta a fost condus la sediul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun, menţionează Jandarmeria.

Totodată, încă o persoană, o femeie, în vârstă de 49 de ani, cu afecţiuni medicale, respectiv hipotensiune, a prezentat stări de rău şi a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

„Forţele de ordine rămân în teren şi acţionează pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, precum şi pentru prevenirea şi gestionarea oricăror situaţii care ar putea afecta desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestaţiei”, transmite Jandarmeria.