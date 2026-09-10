Judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată din funcție

CSM a admis, astăzi, cererea de suspendare din funcție a judecătoarei Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel Bucureşti, implicată în cazul ROMATSA.

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis, joi, cererea Inspecţiei Judiciare de suspendare din funcţie a judecătoarei Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel Bucureşti, implicată în cazul ROMATSA.

"Admite propunerea formulată de Inspecţia Judiciară privind suspendarea din funcţie a doamnei Liliana Cătălina Alexe - judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti. În temeiul dispoziţiilor art.52 alin.(1) teza a II-a din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, dispune suspendarea din funcţie a doamnei Liliana Cătălina Alexe - judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecţiei Judiciare nr. 26-1921/a1. Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie", se arată în minuta deciziei, conform Agerpres.

Liliana Alexe este magistratul care, în luna februarie, a decis suspendarea activităţii serviciilor de trafic aerian ROMATSA pe o perioadă de o lună.

A făcut haos la ÎCCJ

La termenul la care era luat în discuţie recursul de la Înalta Curte, magistratul s-a prezentat în sala de judecată şi ar fi dorit să susţină motivele pentru care a pronunţat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual şi că nu poate lua cuvântul. Pentru că judecătoarea ar fi insistat, aceasta a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor care activează la Instanţa supremă.

În urma incidentului, Inspecţia Judiciară a demarat o anchetă şi, ulterior, a propus CSM suspendarea din funcţie a magistratului.

Miercurea trecută, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile formulate de Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA RA şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) împotriva sentinţei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti prin care fusese dispusă suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de trafic aerian.

Implicaţiile pentru continuitatea serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru securitatea spaţiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigaţie aeriană au fost luate în discuţie şi în cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din luna iunie.