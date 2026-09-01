Cătălin Predoiu: Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne

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Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne, transmite că lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului său la MAI.

Acesta subliniază operaţiunile de succes în lupta antidrog, dar şi faptul că de trei ani sunt lansate periodic operaţiuni antidrog. Mii de traficanţi au fost deja trimişi în faţa legii, după sute de astfel de acţiuni.

"Se cuvine să remarcăm operațiunile de succes in lupta antidrog, cum este cea desfășurată recent in Hunedoara.

Sub aparența unor „ritualuri spirituale”, un număr de cetățeni urmau să fie intoxicați cu droguri de mare risc.

Polițiștii antidrog, în cooperare cu procurorii DIICOT, au oprit și stopat operațiunea de trafic de droguri.

Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne.

Poliția Română, prin polițiștii luptători antidrog, lansează de mai bine de trei ani, periodic, cadențat, în continuu, operațiuni antidrog.

S-au adunat sute de astfel de acțiuni, sute de grupuri de trafic destructurate, mii de traficanți trimiși în fața legii.

Primesc săptămânal rapoarte despre capturi și grupuri destructurate.

De ce este special cazul de la Hunedoara?

Dar, de ce este important de remarcat în mod special acest caz?

În primul rând, pentru că polițistii luptători antidrog au oprit drogurile înainte ca acestea să ajungă la oameni.

În al doilea rând, pentru că acest caz prezintă o metodă foarte înșelătoare de distribuție a drogurilor: pretinse terapii sau ritualuri, atractive și aparent inofensive.

În al treilea rând, demonstrează capacitatea structurilor noastre antidrog de a se adapta tacticilor noi folosite de traficanți, de a-i căuta și destructura oriunde ii prindem, aducându-i în fața legii.

Așa cum, de asemenea, au făcut recent și într-o operațiune internațională de amploare, când au destructurat un grup internațional și capturat aproape două tone de droguri de mare risc.

Știu, că această luptă este permanentă si de lungă durată, știu că traficul de droguri este un flagel global, o afacere de 30 miliarde de euro anual doar în Europa, știu că toate țările europene sunt grav afectate de acest flagel și că el afectează și România, știu că succesul depinde covârșitor de educația din familie, de la școală, din societate, dar, știu la fel de bine că noi ne vom face partea noastră, vom continua să lansăm operațiuni bine gândite, planificate, folosind întreaga resursă aflată la dispoziție.

Și, sper, ca viitorul guvern cu puteri depline să continue prioritizarea luptei antidrog și să ii aloce resurse. Și pentru această prioritate, avem nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru că dorim să lansăm politici noi antidrog, metode noi de combatere a traficului, să continuăm aplicarea ,,Foii Europene de Parcurs Antidrog”.

Luptând antidrog, luptăm și pentru tinerele generații, luptăm pentru viitorul României.

Sper, de asemenea, ca Parlamentul să construiască legislativ un statut special pentru luptătorii antidrog, protejându-i, recunoscându-le riscurile pe care și le asumă și importanța muncii lor.

Până atunci, dragi polițiști luptatori antidrog și procurori DIICOT, vă mulțumesc și vă felicit pentru recentele operațiuni.

Vă cer să continuați îndârjiți această luptă. De ea depinde cum va arăta societatea noastră mâine și mai departe", a transmis Cătălin Predoiu.