Un minor de 14 ani a intrat cu un briceag și o sticlă de benzină în Judecătoria Medgidia: „Tatăl meu are mulți dușmani” / video

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Luni, în jurul orei 11:30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța - Detașamentul Medgidia au intervenit pentru a preveni un potențial incident la sediul Judecătoriei Medgidia. Un minor...

Luni, în jurul orei 11:30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța - Detașamentul Medgidia au intervenit pentru a preveni un potențial incident la sediul Judecătoriei Medgidia. Un minor de doar 14 ani a fost oprit la accesul în clădire având asupra sa obiecte periculoase și substanțe inflamabile, scrie Focus Press.

La controlul efectuat de securitate, la intrarea în clădire, jandarmii au descoperit asupra minorului un briceag și o sticlă de plastic, care conținea aproximativ doi litri de benzină. Tânărul ținea sticla ascunsă sub bluză.

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a constatat că tatăl minorului se afla în acel moment într-o ședință de judecată în interiorul clădirii. Fiind întrebat de către forțele de ordine cu privire la motivul prezenței sale și la natura obiectelor transportate, adolescentul a susținut că le deținea în scop de autoapărare, deoarece tatăl lui are mulți dușmani.

Jandarmii l-au condus pe tânăr la sediul Detașamentului de Jandarmi Medgidia unde s-au întocmit actele de constatare a unei posibile infracțiuni, urmând ca cercetările ulterioare să fie desfășurate de către organele abilitate de lege în acest sens.