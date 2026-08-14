Răsturnare de situație: Nu procurorul Bucurică a tras cu arma

Pe 27 martie 2019, Klaus Iohannis a chemat reprezentanți ai sistemului judiciar la discuții privind situația Justiției.

Magistratul Curții de Apel Alba Iulia care a analizat cererea de arestare preventivă a procurorului Radu George Bucurică a explicat de ce a respins solicitarea formulată de procurori.

Imaginile depuse la dosar de procurorii care anchetează incidentul în care a fost implicat procurorul Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin, arată că nu acesta ar fi tras cu arma pe care o deţinea ilegal, ci un poliţist care l-a dezarmat pe Bucurică, după ce acesta a fost lovit şi agresat de mai multe persoane.

Procurorul a folosit spray iritant asupra poliţiştlor, a încercat să plece cu maşina. A fost oprit, apoi a fugit de la faţa locului. Radu Geoge Bucurică a fost bruscat, asupra lui a fost folosit spray iritant lacrimogen şi a fost ameninţat cu arma.

Judecătoarea a constatat „lipsa suspiciunii rezonabile” în cazul infracțiunilor imputate procurorului

Radu George Bucurică fusese reținut pentru 24 de ore. Era acuzat că a provocat un scandal într-un local din Hunedoara și că, la intervenția polițiștilor, ar fi folosit spray lacrimogen și ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat.

Un element important semnalat de judecătoare îl reprezintă imaginile surprinse de camera bodycam a unuia dintre polițiști. Potrivit motivării, această înregistrare nu ar fi fost indicată, analizată și nici măcar menționată de Parchet în propunerea de arestare preventivă.

Judecătoarea a analizat personal imaginile surprinse de camera bodycam și a observat neconcordanțe între situația descrisă de Parchet și ceea ce reiese din înregistrare. Aceasta a criticat și faptul că procurorul Radu George Bucurică a fost adus în fața instanței cu tricoul rupt. A ridicat problema modului în care o asemenea prezentare i-ar fi putut afecta imaginea publică.

În ceea ce privește acuzațiile, judecătoarea a identificat mai multe probleme

Pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de armă, din dosar lipseau documente necesare pentru a stabili dacă procurorul deținea arma fără drept. Instanța a reținut că, potrivit probelor administrate până atunci, Radu George Bucurică nu a tras niciun foc de armă în timpul incidentului.

În cazul acuzației de tulburare a ordinii și liniștii publice, judecătoarea a arătat că nu existau probe care să demonstreze că cele aproximativ 100 de persoane aflate pe terasa localului au resimțit efectiv o stare de tulburare. Din dosar lipseau imaginile camerelor de supraveghere ale localului.

Nici în privința acuzațiilor de ultraj situația nu ar fi fost clară

Imaginile bodycam nu demonstrau sigur că spray-ul a fost pulverizat exclusiv către cei doi polițiști. Un martor a zis că spray-ul fusese îndreptat și spre el, iar în apropiere erau și alte persoane.

În motivare, instanța critică modul în care a fost construită propunerea de arestare, adică trimiteri sumare la probe, lipsa coroborării acestora, contradicții privind elemente importante ale incidentului și omiterea analizei înregistrării bodycam, pe care judecătorul a considerat-o cea mai relevantă probă existentă la acel moment.

După analizarea imaginilor bodycam și compararea lor cu celelalte probe, judecătoarea a găsit probleme care pun sub semnul întrebării existența unei suspiciuni rezonabile privind acuzațiile formulate împotriva lui Bucurică.

Magistratul a zis că Parchetul nu a menționat și nu a analizat în propunerea de arestare înregistrarea bodycam, deși putea fi folosită pentru verificarea declarațiilor martorilor, printre care mai mulți polițiști.

Firul evenimentelor este descris, în baza înregistrării depuse, de Curtea de Apel Alba Iulia, care l-a lăsat liber pe Radu George Bucurică

„Cu o marjă de eroare în ceea ce privește redarea exactă a secundelor, judecătorul constată din vizionarea înregistrării video cu dispozitivul bodycam purtat de agentul de poliție C. la data evenimentului din speță, următoarele:

- în intervalul 00.00-00.27, deci pe durata a 27 de secunde se surprinde evenimentul de pe terasa localului, unde se observă în imagini mai multe persoane cu un comportament corespunzător participării la o petrecere-de tip club în aer liber, fără a părea deranjate sau speriate, iar pe fundal muzică cu un nivel de sonor destul de ridicat, în imagini apărând și inculpatul, precum și un agent de poliție-îmbrăcat în uniforma distinctivă fără a se înțelege discuția dintre cei doi, cert fiind că inculpatul la minutul 00.19 s-a îndreptat înspre poarta de la ieșirea din local;

- la ieșirea din perimetrul terasei localului, în față fiind o parcare, în intervalul 00.28 - 00.30, inculpatul se întoarce ținând ceva în mână, fără a se observa în imagini cu exactitate, apoi se aude, un sunet specific unei pulverizări tip spray, pulverizare îndreptată cel mai probabil sub nivelul înălțimii unde avea montat dispozitivul bodycam agentul de poliție C., după care fuge înspre parcare;

-intervalul 00.30-00.49 surprinde momentul când agenții de poliție aleargă înspre mașina inculpatului care era deja la volan cu ușile închise încercând să o pornească;

- între 00. 51-01.08, se observă mai multe persoane de sex masculin lângă autoturismul inculpatului dintre care una a deschis ușa șoferului aplicând lovituri cu picioarele inculpatului în timp ce o altă persoană ține de ușă astfel încât acesta să nu o poată închide, iar unul dintre agenții de poliție pulverizează în mod constant și cu intensitate spray direct înspre inculpat și în interiorul autoturismului acestuia, timp în care se aude exclamându-se ”Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!”, la un moment dat inculpatul reușind să închidă ușa, după care se observă că persoanele adunate în jurul autoturismului îi deschid din nou portiera;

- la minutul 01.08 cât timp ușa era larg deschisă, inculpatul a reușit să iasă rapid și dezorientat din autoturism și îndreptându-se în fugă înspre un teren viran din imediata apropiere, în mers încercându-se din nou să i se aplice lovituri și se pulverizează cu spray lacrimogen;

-în momentele imediat următoare, respectiv în intervalul 01.08-01.18, inculpatul în timp ce se îndrepta spre terenul viran cade la trecerea unui șanț urmat de un agent de poliție, observându-se cum și acesta din urmă cade, imediat după inculpat;

-la minutul 01.33 inculpatul se oprește cu fața înspre agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam și îi spune ”bă, nu trage!”;

-în intervalul 01.33-05.00 se observă cum inculpatul continuă să fugă într-o zonă de vegetație de cei care îl urmau, nu se poate distinge numărul lor, auzindu-se cum este somat să se oprească ”stai pe loc!, stai pe loc că trag!”, fiind trase și focuri de armă de agenții de poliție, iar la un moment dat când agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam s-a apropiat de el se observă că inculpatul are un pistol în mână îndreptat cu țeava spre sol, în unele situații observându-se că mișcă mâna în care ține pistotul, posibil îndreaptă arma și spre grupul de persoane, inculpatul exclamând în repetate rânduri: ”bă, nu trage!, bă nu trage ești om bun!” în cele din urmă fiind imobilizat de mai multe persoane dintre cei care îl urmăreau, timp în care i se aplică lovituri cu pumnii și picioarele în mod repetat, inclusiv după ce a fost poziționat culcat;

-la minutul 5.26 se aud persoanele de față care spun că au reușit să îl deposedeze pe inculpat de pistol;

-la minutul 6.00 în timp ce inculpatul era încătușat și înconjurat de mai multe persoane se aude un foc de armă, despre care persoanele de față afirmă că este vorba despre pistolul inculpatului;

-la minutul 7.00 una dintre persoane, fiind poziționată deasupra inculpatului oferă explicații celorlalți, susținând că el a tras cu pistolul inculpatului, având cartuș pe țeavă, afirmând: ”e al lui, eu am tras că a avut cartuș pe țeavă când l-am dezarmat””, se arată în încheierea de ședință a Curții de Apel Alba Iulia.

Judecătorii concluzionează, astfel, că „infracțiunea de uz de armă fără drept prev. de art. 343 alin. 1 Cod penal nu are niciun suport probatoriu, probele administrate până la acest moment procesual relevând cu certitudine că inculpatul nu a tras niciun foc de armă la data evenimentului”.