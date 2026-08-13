Mii de români părăsesc anual Spania, în ciuda creşterii economice. Care sunt motivele

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Mii de români părăsesc an de an Spania, arată datele statistice. Iar în 2026 comunitatea românească ar putea să scadă sub 500.000 oameni, o cifră care nu a mai fost atinsă din 2006.

Spania trece printr-o perioadă ciudată, cel puţin din punct de vedere economic. PIB-ul a crescut cu 2,7% de la un an la altul, de trei ori mai mult decât media zonei EURO, şomajul este la un minim istoric, iar unele bănci ridică în slăvi economia Spaniei. Dar, în ceea ce priveşte economia individuală, puterea de cumpărare a scăzut, salariile reale stagnează, preţurile locuinţelor au crescut mult mai repede decât salariile, iar venitul per capita a crescut mai încet decât PIB-ul agregat.

Iar un efect al acestor lucruri îl reprezintă plecarea multor dintre cei care au emigrat în Spania din Europa de Est în urmă cu ani mulţi. Ultimele date ale Institutului Spaniol de Statistică (INE) arată că românii şi ucrainenii continuă să părăsească Spania într-un ritm alert.

Conform datelor INE, în perioada 2014-2024, numărul românilor din Spania a scăzut dramatic, de la aproximativ 656.000, la 530.000.

De altfel, scrie ziarul El Economista, evoluţia comunităţii române din Spania reflectă cel mai bine istoria ultimilor două decenii. La începutul anilor 2000, erau aproximativ 68.000 de cetăţeni români care locuiau în Spania. Odată cu creşterea economică a ţării şi cu boom-ul imobiliar, numărul lor a crescut simţitor. Totul a culminat cu intrarea României în UE, în 2007, care a facilitat călătoria spre alte ţări. Spania oferea salarii mari, mai ales în construcţii, dar şi în alte domenii.

Astfel, în 2013, comunitatea românească din Spania a ajuns la 700.000 de oameni, de 7 ori mai mult decât în urmă cu 10 ani, în 2003. De acolo, însă, a început declinul. În 2015, numărul românilor din Spania scăzuse la 690.000, în 2018 la 600.000, iar în 2021 la 565.000. Exodul nu a fost imediat, dar a coincis cu perioada în care Spania a oferit mai puţine oportunităţi pe piaţa muncii.

Conform prognozelor INE, numărul românilor din Spania ar putea scădea în 2026 sub 500.000, o cifră care nu a mai fost atinsă din 2006.

Care sunt principalele motive

În ciuda faptului că Spania încă este o ţară în care locurile de muncă sunt disponibile, costul vieţii a crescut simţitor, mai ales în oraşele mari. Preţurile locuinţelor au crescut cu 12,9% în primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Iar din 2015 până acum, preţurile au crescut cu peste 80%, iar în oraşe mari, ca de exemplu Madrid, preţurile sunt mai mult decât duble.

Cifrele comunităţii româneşti din Spania ilustrează perfect situaţia economiei Spaniei, mai arată sursa citată. Spania a trecut de la o destinaţie extrem de atrăgătoare pentru sute de mii de est-europeni la o ţară care oferă salarii care nu ţin pasul cu costul vieţii.