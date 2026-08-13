Ce paradox! Raluca Turcan, susținătoare înfocată a lui Bolojan, atacă un „subaltern” cheie pentru premier, chiar în ziua 100 de interimat

Raluca Turcan

Ce paradox! Raluca Turcan, una dintre cele mai înfocate susținătoare ale lui Ilie Bolojan, lansează acuzații la adresa unui „subaltern” al premierului.

Și nu vorbim despre orice ministru, ci despre ministrul interimar al Culturii, Demeter Andras Istvan de la UDMR. Cu alte cuvinte, Raluca Turcan este o susținătoare înfocată a lui Ilie Bolojan, care, în calitate de premier, este șeful ministrului pe care aceasta îl critică acum și al cărui Guvern se bazează pe sprijinul UDMR.

Să nu uităm că Ilie Bolojan a prins ziua 100 de premier interimar (și încă numărăm) cu sprijinul UDMR. Raluca Turcan pare însă că a uitat.

Despre ce este vorba mai exact? Raluca Turcan a zis că „demis și demisionar, ministrul Culturii continuă epurările în instituțiile de cultură și concursurile asupra cărora planează suspiciuni grave că sunt făcute cu dedicație”.

Mesajul Ralucăi Turcan vine la 100 de zile de când România a rămas fără un Guvern cu drepturi depline, după moțiunea de cenzură din 5 mai 2026 care a dărâmat Cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Raluca Turcan se referă la cazul Oficiului de Film și Investiții Culturale

Raluca Turcan, parlamentară PNL, a zis că în cazul Oficiului de Film și Investiții Culturale, vorbim despre un conflict de interese mare cât „clădirea ministerului Culturii, cu o regie de-a dreptul dubioasă a concursurilor cu dedicație”.

Și nu este un caz singular, a mai spus ea: În ultimele luni, schimbări sau evaluări controversate au vizat Teatrul Național București, Opera Națională Română Cluj-Napoca, Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul „Ambasadorii”.



„Același proiect primește 7,92 la proba scrisă și 5,99 la interviu. Rezultatul final: 6,95. Exact cu cinci sutimi sub pragul de promovare. Iar comisia? Oameni din cercul profesional al ministrului: doi l-au regizat, unul i-a scris un rol, iar cu unul dintre evaluatori joacă și astăzi într-un spectacol. Un conflict de interese mare cat clădirea ministerului Culturii, cu o regie de-a dreptul dubioasă a concursurilor cu dedicație. Și nu este un caz singular. În ultimele luni, schimbări sau evaluări controversate au vizat Teatrul Național București, Opera Națională Română Cluj-Napoca, Teatrul de Operetă „Ion Dacian” și Teatrul „Ambasadorii”.



Cultura nu poate fi moșia unui ministru. Si demis si demisionar. Iar concursurile publice nu pot fi transformate în concursuri cu dedicație. Nimic bun nu poate urma pentru Cultura cu astfel de apucături de anii 90”, a scris Raluca Turcan, deputată PNL, pe Facebook.

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Oficiul de Film și Investiții Culturale, aprobat prin O.M.C. nr. 2920/2026, rezultatul concursului:

*Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

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