Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă a murit după o lungă luptă cu cancerul

Dana Tapalagă a murit. Sursa foto: Facebook

Actrița Dana Tapalagă a murit, duminică, la vârsta de 57 de ani, după o lungă luptă cu cancerul.

Actriţa Dana Tapalagă a murit, duminică, la vârsta de 57 de ani, după o luptă lungă cu cancerul. Moartea acesteia a fost anunțată de fiul său, într-un mesaj emoționant.

David Marin a precizat și locul unde cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu. Acesta a precizat că trupul neînsuflețit al actriței este depus la capela Cimitirului Sfântul Vineri. Ceremonia de înmormântare este programată marți, 21 iulie, de la ora 14:00, la Cimitirul Sfântul Vineri, iar după slujbă va avea loc un parastas organizat la Restaurant Agora.

Fiul regretatei actrițe, mesaj emoționant

„Trupul mamei mele este la capela Sf. Vineri acum. Cine dorește să își ia rămas bun, aici îi veți găsi trupul – cât despre ea și sufletul ei – trebuie să o căutați voi, fiecare în felul lui. Știu doar că este liberă acum. Veșnic liberă. Mă rog pentru secole de joacă – secole de artă – pentru o lume fără teroare, fără boală, fără chin. Cred cu tărie că dacă umanitatea s-ar mobiliza cu adevărat în interesul propriu în loc de a căuta doar profit și putere, am putea trece și peste boala aceasta fără sens, fără noimă, fără scop.

Zeii o vor duce acasă. De acest lucru nu mă îndoiesc. Mama își dorea să cânte și să îi vindece pe alții, în următoarea viața, în următoarea lume. Îmi doresc să fie așa. Eu… eu voi incerca sa umplu lumea asta cu artă și frumusețe – pentru toată durerea prin care a trecut.

Înmormântarea va fi mâine, la ora 14:00, la cimitirul Sf. Vineri, fiind urmată de parastas la Restaurant Agora la ora 16. Cine dorește să vină la parastas – m-ar ajuta o confirmare. Mulțumesc”, a scris fiul regretatei actrițe.

Decesul acesteia a fost confirmat, luni, și de UNITER.

„Actriţă a Teatrului 'Mihai Eminescu' din Botoşani, Dana Tapalagă (21 decembrie 1968 - 19 iulie 2026) a fost o voce sinceră, pe cât de puternică, pe atât de discretă în spaţiul teatral şi cinematografic românesc. Devotată scenei botoşănene pe care a slujit-o cu sârg şi pasiune, Dana Tapalagă nu s-a pierdut pe sine. A rămas un om bun, blând şi recunoscător pentru frumosul pe care viaţa i l-a oferit. În ciuda piedicilor, Dana Tapalagă nu s-a plâns. A fost un om dârz care a trăit demn şi asumat. Dumnezeu s-o odihnească!”, a transmis UNITER.

Dana Tapalagă a fost diagnosticată cu cancer în anul 2014.

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