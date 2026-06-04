Black Matter: Expoziția artistei Irina Cîmpeanu Ștefureac, la Palatele Brâncovenești

Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului organizează, în Galeria Ghețărie, în perioada 5 - 21 iunie 2026, expoziția Black Matter, semnată de artista Irina Cîmpeanu Ștefureac. Vernisajul va avea loc în data de 6 iunie 2026, la ora 16.

„Expoziția Black Matter reunește o serie de lucrări în care negrul nu apare ca simplu fundal, ci ca materie activă, densă și instabilă. Suprafețele construite prin acumulări de material, texturi fisurate, inserții textile și intervenții aproape sculpturale devin spații de absorbție în care imaginea pare să apară și să dispară simultan. În acest context, pictura nu mai funcționează doar ca reprezentare, ci și ca obiect și teritoriu material.

Lucrările alternează între fragmente recognoscibile (corpuri contractate, embrioni, insecte, obiecte gonflabile, structuri organice sau celulare) și imagini dificil de fixat într-o singură interpretare. Figura umană apare frecvent într-o stare vulnerabilă, incompletă sau suspendată, prinsă între protecție și constrângere, între interior și expunere. În paralel, forme geometrice, accente fluorescente și elemente artificiale destabilizează constant compoziția și întrerup orice posibilitate de lectură liniară.

O parte importantă a seriei este construită prin contrastul dintre control și degradare. Zone atent modelate coexistă cu suprafețe brute, dense sau deteriorate deliberat. Materialele textile, structurile tensionate și cavitățile întunecate introduc o dimensiune aproape organică, în care imaginea pare mai degrabă extrasă sau excavată decât construită. Negrul capătă astfel greutate fizică și funcționează și ca spațiu de retenție, memorie și presiune.

Fără a propune o narațiune explicită, Black Matter dezvoltă un sistem vizual bazat pe tensiune și pe coexistența unor registre incompatibile: fragil și agresiv, organic și artificial, intim și mecanic. Lucrările funcționează ca fragmente ale aceluiași organism vizual, conectate prin ritmuri recurente, contraste puternice și relații instabile între formă și material.

Prin această serie, Irina Cîmpeanu Ștefureac investighează posibilitatea imaginii de a funcționa simultan ca suprafață vizuală și corp material, construind un spațiu în care ceea ce este ascuns, comprimat sau fragmentat continuă să rămână activ sub suprafață” arată un comunicat al organizatorilor.