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DCNews Cultura „Incurabilă. Sunt frumoasă pentru că doare”, de Florina Zaharia: Lansare de carte la Bookfest 2026

„Incurabilă. Sunt frumoasă pentru că doare”, de Florina Zaharia: Lansare de carte la Bookfest 2026

Autor: Flaviu Predescu
Data publicării: 04 Iun 2026
„Incurabilă. Sunt frumoasă pentru că doare”, de Florina Zaharia Lansare de carte la Bookfest 2026 Evenimentul va avea loc vineri, 5 iunie, începând cu ora 15:00
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Editura Tracus Arte anunță lansarea volumului de poezie „Incurabilă. Sunt frumoasă pentru că doare”, semnat de poeta Florina Zaharia.

Evenimentul va avea loc vineri, 5 iunie, începând cu ora 15:00, în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Întâlnirea cu publicul și sesiunea de autografe se vor desfășura la standul editurii, situat în Pavilionul B2, Standul G2, la Romexpo.

Noul volum promite să ofere cititorilor o incursiune profundă și emoționantă în universul liric al autoarei, explorând teme ale sensibilității, fragilității și transformării prin suferință.

Invitații speciali ai evenimentului

Despre valoarea literară a textelor și personalitatea creatoare a Florinei Zaharia vor vorbi invitații speciali ai evenimentului, personalități marcante ale culturii contemporane: Ioan Cristescu, Andrei Novac și Daniel Cristea-Enache. Aceștia vor analiza nuanțele noii apariții editoriale și vor ghida publicul în descifrarea mesajelor din spatele poemelor.

Cea de-a XIX-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest se desfășoară în perioada 3-7 iunie la Complexul Expozițional Romexpo din București. Ca la fiecare ediție, publicul iubitor de lectură beneficiază de acces gratuit, intrarea la eveniment fiind liberă.

Jurnaliștii, criticii literari și pasionații de poezie sunt invitați să se alăture acestei sărbători a cuvântului scris și să descopere o voce poetică autentică.

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Florina Zaharia
poezie
lansare carte
Bookfest 2026
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