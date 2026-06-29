„Everything Begins in Mother’s Heart”. Duplex Artistic București - Odesa 

Miercuri, 1 iulie 2026, Bucureștiul și Odesa vor fi unite, în aceeași clipă, printr-un eveniment artistic fără precedent, respectiv Duplex Artistic București - Odesa.
Sub egida Federației Române a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (FRACU), a Federației Europene și Nord-Americane a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (ENAFCAU), miercuri, 1 iulie 2026, Bucureștiul și Odesa vor fi unite, în aceeași clipă, printr-un eveniment artistic fără precedent: DUPLEX ARTISTIC BUCUREȘTI – ODESA: „Everything Begins in Mother’s Heart”.
Miercuri, 1 iulie 2026, Bucureștiul și Odesa vor fi unite, în aceeași clipă, printr-un eveniment artistic fără precedent: DUPLEXUL ARTISTIC BUCUREȘTI–ODESA, un vernisaj simultan online, începând cu orele 17:00, al unei expoziții duble care aduce împreună 6 tineri artiști români și 6 tineri artiști ucraineni, uniți de artă și de speranța păcii.
Expoziția reunește lucrările artiștilor români: Alina Bobeică, Maria-Sabina Cosmaciuc, Eduard Leahu, Andreea-Gabriela Tudor, Maria-Ilinca Țoța și Dariana Onofre.
Exponenții grupului format din artiști ucraineni sunt: Anastasiia Bas, Kateryna Biletina, Olha Hladushevska, Lesia Pik, Lesia Timokhova și Tetiana Moloda.
Expoziția dublă este organizată sub tema unificatoare „Everything Begins in Mother’s Heart” – o prelungire firească și profundă a expoziției internaționale din martie 2026, „Primăvara Începe în Inima Mamei”, eveniment cu peste 250 de lucrări de artă, înscris în Programul global și regional al asociațiilor și cluburilor distribuit UNESCO.
Acest duplex artistic se naște dintr-o convingere profundă: arta este puntea cea mai pură dintre oameni și popoare. Gândindu-ne permanent la pace, la mama care naște copii nu pentru război, ci pentru viață , credem cu tărie că frumosul poate vindeca și poate uni acolo unde cuvintele rămân fără ecou. Fiecare pensulă, fiecare culoare, fiecare formă expusă la București și la Odesa este un strigăt al speranței, o mărturie că lumea poate fi altfel: mai bună, mai dreaptă, mai plină de iubire.
Detalii:
• Data: miercuri, 1 iulie 2026
• Ora: 17:00–19:00 (București)
• Format: vernisaj simultan online, prin aplicația Webex
• Artiști: 6 tineri artiști români și 6 tineri artiști ucraineni
• Limbi: română, ucraineană;
Locul expoziției:
Elite Art Gallery, Piața Națiunilor Unite, nr. 3-5, Bl. B2, Parter, București
Organizatori:
Evenimentul este co-organizat de Alumnus Club pentru UNESCO – România și Odesa Artists Club of the Public Organization – Ucraina, având ca parteneri Federația Română a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (FRACU) și Federația Europeană și Nord-Americană a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (ENAFCAU).
Evenimentul se înscrie în valorile și misiunea universala UNESCO. Contact presă:
Dr. Daniela Popescu
Președinte, Alumnus Club pentru UNESCO
Vicepreședinte pentru Europa
Federația Mondiala a Asociațiilor si Cluburilor pentru UNESCO(WFUCA) Informații suplimentare: clubalumnus@gmail.com