Data publicării:

Dâmbovița: Noaptea Muzeelor la sate, ediția 2025

Categorie: Cultura

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, organizează sâmbătă, 6 septembrie 2025, evenimentul cultural „Noaptea Muzeelor la Sate”

Publicul interesat să descopere expozițiile muzeelor într-un mod inedit este invitat la o plimbare nocturnă în lumea diversului patrimoniu cultural dâmbovițean din zona rurală a județului.

În acest sens, între orele 18:00 și 22:00, dâmboviţenii – și nu doar ei – sunt invitați să viziteze, gratuit, expoziţiile permanente ale următoarelor muzee: Casa-Atelier „Gabriel Popescu” Vulcana-Pandele, Muzeul Etnografic „Dumitru Ulieru” Pietroşiţa, Casa Memorială „Ion Luca Caragiale”.

Evenimentul cultural „Noaptea Muzeelor la Sate” este inițiat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (organizaţie în cadrul căreia Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște este membru fondator).

Manifestarea este unică în Europa și se adresează muzeelor și colecțiilor de stat sau private, caselor memoriale și muzeelor istorice, precum și altor entități culturale și religioase cu valoare istorică sau de patrimoniu, din spațiul rural românesc.

