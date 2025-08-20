Comorile Galațiului, accesibile cu ajutorul hologramelor și a realității virtuale

În premieră pentru județul Galați, unele dintre cele mai valoroase piese ale Muzeului de Istorie ”Paul Păltănea” vor fi digitalizate și accesibile publicului sub formă de hologramă, realiza cu ajutorul unor scanere de înaltă rezoluție, special conceput pentru obiectele de patrimoniu, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Consiliul Județean Galați și Primăria Cantemir din Republica Moldova au depus finanțare din fonduri transfrontaliere proiectul ”Patrimonia”, în valoare de un milion de euro, menit să pună în valoare patrimoniul cultural și istoric de pe ambele maluri ale Prutului prin folosirea celor mai noi tehnologii.

La Galați, printre primele obiecte digitalizate se vor număra Certificatul de aviator al Smarandei Brăescu, mapa de diplomat a lui Costache Negri, automobilul ”De Dion Bouton” din 1898, tăblițele votive cu ”Cavalerii Danubieni” și ”Dionysos”, piese numismatice, arme, hărți și documente rare.

Proiectul prevede digitalizarea a 50 de obiecte – câte 25 pentru fiecare partener, crearea unei arhive digitale și instalarea unor echipamente interactive: hologramă, realitate virtuală și audioghiduri. Totodată, personalul muzeal va beneficia de ateliere tematice pentru utilizarea acestor tehnologii.

Astfel, patrimoniul istoric al județului Galați va deveni mai accesibil și mai atractiv, fiind valorificat într-o formă modernă, dar cu respectarea condițiilor speciale de conservare a pieselor originale.

