Noaptea Muzeelor: MINA prezintă în premieră show-ul imersiv: Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor

MINA – Museum of Immersive New Art invită publicul într-o călătorie spectaculoasă prin mitologia Egiptului Antic, prin noul său show imersiv: „Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor” - original, realizat de echipa de creație MINA Creative Studio. Această experiență vizuală și auditivă aduce în prim-plan legendele, zeitățile, ritualurile și misterele fascinante ale unei civilizații milenare, într-un format captivant și accesibil tuturor vârstelor.