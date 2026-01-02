Dublă taxare în 2026. Românii plătesc de două ori pentru același lucru dacă au mașini

De la 1 ianuarie 2026, proprietarii și utilizatorii autovehiculelor înmatriculate în România plătesc de două ori pentru aceeași faptă, poluarea mediului înconjurător. O dată prin accizele pe carburanți, a doua oară prin impozitul local pentru mașini. Mai mult, dacă accizele sunt percepute din cantitatea de carburant folosită (consumi mai mult – poluezi mai mult – plătești mai mult, ceea ce are o logică), în cazul impozitului local plătești la fel indiferent dacă poluezi sau nu, ori de cât de mult poluezi cu adevărat.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin spune că avem de-a face cu un abuz.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună

De la 1 ianuarie 2026, accizele pentru carburanți au crescut, iar „poluatorul” plătește accize mai mari cu 27 de bani pentru litrul de benzină fără plumb și cu 25 de bani pentru litru de motorină. Deja, valoarea accizelor a ajuns la 3,06 lei pentru litrul de benzină fără plumb și 2,8 lei pentru litrul de motorină. Plus TVA.



Prin Legea nr. 239/2025 și OUG nr. 78/2025 ce modifică Legea nr. 239/2025, guvernul Bolojan a introdus principiul „poluatorul plătește” și în calculul noilor impozite locale pentru mașini. Așadar, de la 1 ianuarie 2026 impozitul local pentru mașini se calculează ținând cont nu doar de capacitatea cilindrică a autovehiculului, ci și de norma de poluare.

Proprietarii și utilizatorii autovehiculelor înmatriculate în România plătesc de două ori pentru aceeași faptă, poluarea mediului înconjurător

„Încă din anul 533 AD sau EN, când au fost publicate Digestele lui Justinian I, care fac parte din Corpus Juris Civilis, a fost stabilit un principiu de drept conform căruia nimeni nou poate fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă. Principiul este cunoscut, astăzi, sub denumirea latină „Ne bis in idem” (Nu de două ori în aceeași situație) o abreviere a „Bis de eadem re ne sit actio” (Nu ar trebui să se ia nicio măsură de două ori pe aceeași chestiune).



Acest principiu de drept roman este aplicat și astăzi în legislația europeană și îl regăsim și în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, Protocolul 7 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen* sau în legislația românească, în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.



În general, acest principiu de drept se aplică în materie penală, dar el se poate aplica și în materie civilă sau fiscală. De exemplu, de aceea există convenții internaționale pentru evitarea dublei impuneri.



Ei, bine, așa cum ne-a obișnuit în întreagă sa activitate, Ilie Bolojan (de data asta ca șef a guvernului) nu dă doi bani pe legi și, mai ales, pe principii de drept. „Ne bis in idem” este un principiu încălcat fără jenă în Legea nr. 239/2025 și OUG nr. 78/2025 ce modifică Legea nr. 239/2025.



În 2003, prin DIRECTIVA 2003/96/CE A CONSILIULUI din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, Uniunea Europeană a reglementat pentru țările membre modul în care se aplică unitar impozitarea minimă a combustibililor de tipul benzinei sau motorinei. Această impozitare se face prin așa numitele accize.



Așa cum se explică în preambulul Directivei, „(7) Fiind parte la Convenția cadru a ONU privind schimbările climaterice, Comunitatea a ratificat Protocolul Kyoto. Impozitarea produselor energetice și, dacă este cazul, a electricității, reprezintă unul dintre instrumentele de care se dispune pentru implementarea obiectivelor Protocolului Kyoto”.



Așadar, accizarea combustibililor de tipul benzinei și motorinei (plus a electricității și a altor produse energetice) se face în scopul de a reduce emisia gazelor cu efect de seră. A poluării. Cum ar veni, „poluatorul plătește”, o vorbă atât de dragă celor care măresc taxe în numele salvării planetei.



Rețineți, deci, că prin accizele pentru carburanți percepute de guvern, poluatorul, cel care circulă cu un autovehicul și îl alimentează cu benzină sau motorină, plătește o dată.



De la 1 ianuarie 2026, accizele pentru carburanți au crescut, iar „poluatorul” plătește accize mai mari cu 27 de bani pentru litrul de benzină fără plumb și cu 25 de bani pentru litru de motorină. Deja, valoarea accizelor a ajuns la 3,06 lei pentru litrul de benzină fără plumb și 2,8 lei pentru litrul de motorină. Plus TVA.



Ei, bine, prin Legea nr. 239/2025 și OUG nr. 78/2025 ce modifică Legea nr. 239/2025, guvernul Bolojan a introdus principiul „poluatorul plătește” și în calculul noilor impozite locale pentru mașini. Așadar, de la 1 ianuarie 2026 impozitul local pentru mașini se calculează ținând cont nu doar de capacitatea cilindrică a autovehiculului, ci și de norma de poluare.



Ceea ce este un dublu abuz.



În primul rând, impozitul local este un impozit pe proprietate, așa cum sunt și cele pentru terenuri sau clădiri. Îl plătești pentru că deții ceva, fiind cea mai sigură soluție a statului de a pune mâna pe niște bani. În acest caz, este un abuz să introduci în calculul impozitului norma de poluare a autovehiculului.



Pentru că plătești impozitul și dacă circuli și dacă nu circuli cu autovehiculul cu pricina, atâta vreme cât el este înmatriculat.



Dacă nu circuli sau circuli puțin, deci nu poluezi, sau poluezi puțin, plătești la fel de mult ca unul care face mii, zeci de mii de kilometri pe an. Ceea ce este aberant și, cum am mai spus, abuziv.



Dar abuzul cras vine din faptul că ești pus a doua oară să plătești pentru același lucru, pentru faptul că „poluezi” atunci când folosești autovehiculul.



Așadar să recapitulăm: prin abuzul intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, proprietarii și utilizatorii autovehiculelor înmatriculate în România plătesc de două ori pentru aceeași faptă, poluarea mediului înconjurător. O dată prin accizele pe carburanți, a doua oară prin impozitul local pentru mașini. Mai mult, dacă accizele sunt percepute din cantitatea de carburant folosită (consumi mai mult – poluezi mai mult – plătești mai mult, ceea ce are o logică), în cazul impozitului local plătești la fel indiferent dacă poluezi sau nu, ori de cât de mult poluezi cu adevărat.



Avem de a face cu o încălcare flagrantă a principiului „Ne bis in idem” și, foarte posibil, și de o încălcare a Constituției României, articolul 56: „(1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice. (2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”.

Nu este nimic just să plătești de două ori pentru același lucru.



Știți cum se spune, că anul va fi așa cum îl începi. Iar dacă 2026 a început cu un abuz atât de grosolan, nu ar trebui să aveți mari așteptări de la ce va urma”, a scris jurnalistul.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cea mai mare amendă pentru români vine în 2026. Ni se promite că nu vor mai crește taxele, dar iată ce urmează!