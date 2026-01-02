€ 5.0985
De ce 2026 va fi anul cârtiței. Explicația lui Adrian Negrescu. Ne vizează pe toți
Data actualizării: 20:15 02 Ian 2026 | Data publicării: 19:32 02 Ian 2026

EXCLUSIV De ce 2026 va fi anul cârtiței. Explicația lui Adrian Negrescu. Ne vizează pe toți
Autor: Anca Murgoci

bani lei bani
 

2026 va fi anul cârtiței.

Aceasta este concluzia la care a ajuns Adrian Negrescu. Analistul economic a explicat de ce. Nu mai există cale de mijloc. Nu mai este loc pentru jumătăți de măsură sau decizii la mijloc.

Este anul în care hotărârile politice vor decide dacă vom deveni din nou „oaia neagră” a Europei sau dacă vom reuși să reformăm statul

„2026 va fi anul cârtiței, anul în care va trebui să luăm decizii concrete, să anticipăm evoluțiile internaționale și să hotărâm clar în ce direcție mergem. Va fi anul în care vom alege dacă mergem spre o reformă reală a statului român, cu reducerea cheltuielilor bugetare, stoparea risipei din ultimii ani și atragerea fondurilor europene, sau dacă vom continua pe drumul actual.

Avem la dispoziție aproximativ 10 miliarde de euro până în luna august și încă multe alte fonduri europene care pot fi accesate. Este anul în care putem repune economia românească pe o traiectorie predictibilă sau, dimpotrivă, anul în care o decizie politică greșită poate împinge economia în recesiune.

Este anul în care hotărârile politice vor decide dacă vom deveni din nou „oaia neagră” a Europei sau dacă vom reuși, prin decizii asumate, să reformăm statul, să aducem mai mulți bani la buget și să ne stabilim un plan de țară.

Îl numesc anul cârtiței pentru că este anul în care, așa cum spune și tradiție, nu mai există cale de mijloc. Va trebui să alegem între bine și rău, între alb și negru. Nu mai este loc pentru jumătăți de măsură sau decizii la mijloc.

2026 pornește cu o situație bugetară extrem de gravă: Un deficit care probabil va depăși 20 de miliarde de euro, împrumuturi programate de peste 50 de miliarde de euro și un stat care, din păcate, nu se reformează”, a zis Adrian Negrescu la DC News.

CITEȘTE ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

Există și vești bune: O luminiță de la capătul tunelului din punct de vedere economic

„Singurele vești bune vin din zona Ministerului Finanțelor, unde, în ultima perioadă, s-au luat decizii menite să aducă mai mulți bani la buget. Au fost închise o parte dintre „robinetele” prin care se scurgeau fonduri prin evaziune fiscală, iar efectele încep să se vadă.

Din punctul meu de vedere, 2026 va aduce și primele semnale pozitive, o lumină la capătul tunelului din punct de vedere economic. Majoritatea companiilor importante s-au restructurat, și-au ajustat schemele de personal, și-au reorganizat portofoliile de produse și servicii și sunt mult mai bine pregătite să facă față inflației și blocajelor financiare.

Din această perspectivă, există șanse ca economia să „aterizeze în picioare” și să evităm recesiunea. Totul va depinde însă, din nou, de decizia politică și de modul în care statul va gestiona politica fiscală, taxele și impozitele. Dacă vom cădea din nou în greșeala de a crește taxele pentru a acoperi nevoile bugetare, există riscul ca întreaga economie, deja fragilă, să se destrame, iar recesiunea să devină cuvântul de ordine”, a zis analistul Adrian Negrescu.

Vedeți continuarea aici:

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Cea mai mare amendă pentru români vine în 2026. Ni se promite că nu vor mai crește taxele, dar iată ce urmează! 

adrian negrescu
anul cartitei
2026
euro
europa
