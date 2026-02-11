€ 5.0914
Ce se schimbă pentru români odată cu aderarea la OCDE. Precizări din vârful BNR
Data publicării: 12:18 11 Feb 2026

Ce se schimbă pentru români odată cu aderarea la OCDE. Precizări din vârful BNR
Autor: Roxana Neagu

bnr_43719100 Foto Agerpres

Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, a vorbit despre aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, că ”nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care...

Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, a vorbit despre aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, că ”nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale. Pentru decidenții economici, acest proces reprezintă un mecanism de convergență structurală, operând prin canale de transmisie clar definite, dar a căror eficiență depinde de evitarea „instituționalismului de fațadă””. 

”În primul rând, în ceea ce privește dinamica macro-financiară și reducerea primei de risc, principalul vector de impact este comprimarea primei de risc. Calitatea de membru funcționează ca un semnal de credibilitate robust, reducând spread-urile la emisiunile de eurobonduri și optimizând serviciul datoriei publice. Îmbunătățirea ratingului de țară este corelată direct cu alinierea la codurile de liberalizare a mișcărilor de capital și a instrumentelor de guvernanță corporativă, care reduc volatilitatea fluxurilor de portofoliu și facilitează tranziția de la investiții bazate pe arbitrajul costului muncii către fluxuri de capital cu intensitate tehnologică ridicată, stimulând productivitatea totală a factorilor (TFP). 

”Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali”

În al doilea rând, discutăm de reconfigurarea fluxurilor de ISD. Statutul de membru OCDE elimină barierele pentru marii investitori instituționali, care direcționează capital către piețe care respectă standarde riguroase de transparență. Dincolo de volumul de capital, se observă o tranziție calitativă a investițiilor către sectoare cu valoare adăugată ridicată, stimulând productivitatea muncii. În state precum Polonia sau Cehia, alinierea la standardele OCDE a funcționat ca un catalizator pentru integrarea în lanțuri valorice globale complexe, esențială pentru a evita „capcana venitului mediu”. Prin adoptarea bunelor practici în domeniul achizițiilor publice și al guvernanței, se urmărește eliminarea distorsiunilor de piață și optimizarea alocării resurselor. 

Creștere de până la 1% în PIB

Pentru o mai bună înțelegere, este necesar să subliniem că aceste beneficii nu sunt derivate automat din actul aderării, ci sunt endogene calității politicilor publice promovate. Dinamica pozitivă este condiționată de menținerea sustenabilității finanțelor publice, pentru a capitaliza pe seama dobânzilor scăzute. Există riscul „reformelor de fațadă”, unde modificările legislative nu sunt urmate de o schimbare în funcționarea a administrației, iar implementarea reală a standardelor de guvernanță corporativă în companiile de stat și digitalizarea administrației sunt eforturi care trebuie să continue după momentul festiv al primirii în organizație. În concluzie, integrarea în OCDE oferă României un cadru de referință robust pentru măsuri structurale care pot aduce un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% - 1% din PIB, dar aceasta depinde de capacitatea instituțională de a internaliza aceste standarde și de a menține un mediu macroeconomic predictibil, capabil să transforme încrederea investitorilor în capital productiv pe termen lung.

Aderarea la OECD nu reprezintă doar un proces care se încheie odată cu acceptarea, ci, din contră, este un proces care se va manifesta la fel de intens prin schimbările pe care le va induce. Aderarea nu schimbă doar legi, ci, în mod cert, va schimba mentalități instituționale.

Și, nu în ultimul rând, obținerea pentru România a statutului de membru ca urmare a încheierii procesului (pe care o dorim cât mai curând) va permite consolidarea poziției în discuțiile internaționale și va sprijini obiectivul mai extins de convergență cu economiile avansate” arată un comunicat de presă semnat de către oficialul BNR. 

