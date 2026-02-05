Analistul Radu Georgescu a investit în Bitcoin echivalentul prețului unui apartament din București: "Posibil să fie cea mai proastă investiție a mea"

Analistul financiar Radu Georgescu spune că în luna noiembrie a anului 2025 a investit în Bitcoin echivalentul prețului unui apartament din București, iar de atunci prețul Bitcoinului a scăzut cu 20%. În pofida acestui lucru, analistul financiar pare încrezător în această metodă de investiții și a argumentat de ce nu are de gând să vândă Bitcoin.

"În noiembrie 2025 am cumpărat Bitcoin. De atunci prețul a scăzut cu 20%. Cu banii dați pe Bitcoin puteam să-mi cumpăr un apartament în București. Este posibil să fie cea mai proasta investiție a mea, dar este posibil și să fie printre cele mai bune. Eu nu voi vinde Bitcoin, poate să ajungă prețul și la 1 dolar.

Peste 20 de ani vreau să le spun nepoților că la un moment dat au fost niste idioți care și-au dat foc la bani. Dar este posibil să le spun că au fost niste oameni care au înțeles că se schimba sistemul monetar din lume și că prețul unui Bitcoin a crescut 100 de ori în 20 de ani.

Ce crede analistul financiar Radu Georgescu despre Bitcoin

Am analizat mult Bitcoinul în ultimul an. Ce cred eu despre Bitcoin:

1. Bitcoin pare un sistem mult mai bun și de încredere decât sistemele bancare. Niciodată în istorie sistemul Bitcoin nu a căzut. Modul în care este gândit va funcționă atâta timp cât vă fi energie pe planeta Pământ și vor exista calculatoare. Sistemele bancare pică aproape săptămânal.

2. Bitcoin pare cel mai sigur activ. Bitcoin va exista atâta timp cât vă fi energie pe planeta Pământ. Cât va valora peste 20, 100 de ani este alt subiect. Eu am cumpărat aur în ETF la o bancă. Habar nu am dacă acest aur există. Acum sunt discuții dacă Banca Centrala din America ( FED) chiar are acel aur. Nu s-a mai făcut un inventar la aur de 50 de ani. Am acțiuni în indicele Dow Jones. Acest indice se modifica în fiecare an. Habar nu am dacă peste 20 de ani vor mai exista acele firme.

Analistul financiar Radu Georgescu: Bitcoin, cel mai democratic mod de tranzacționare

3. Bitcoin este cel mai democratic mod de tranzacționare monetară între oameni. Poți să vinzi sau cumperi Bitcoin în fiecare oră din zi și din noapte, 24 H 7 zile pe săptămână. Nu este ca la bursă, care funcționează doar în anumite ore. Nu este ca la bancă, unde sunt limitate tranzacțiile și valorile. Dacă oamenii cred că un Bitcoin valorează azi 70.000 euro, înseamnă că asta este valoarea. Dacă peste 20 de ani va valora 1 dolar înseamnă că asta îi va fi valoarea sau dacă va valora 10 milioane de dolari. Bitcoinul va exista indiferent dacă va avea valoarea de 1 dolar sau 10 milioane de dolari.

4. Este un activ limitat. Sunt maxim 21 milioane de Bitcoin. În comparație, banii se tipăresc la infinit. Azi vorbim de trilioane de dolari, aar acum 15 ani nimic pe Planeta Pământ nu se măsura în trilioane. Eu nici macar nu știam câte zerouri are un trilion", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin.