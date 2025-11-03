€ 5.0851
Data actualizării: 11:12 03 Noi 2025 | Data publicării: 10:48 03 Noi 2025

"Ce știu băncile și nu știm noi"? Analistul Radu Georgescu: De aici începe pregătirea financiară
Autor: Doinița Manic

bani de la bancă, educație financiară Bani. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik, @BillionPhotos
 

Analistul financiar Radu Georgescu a spus cum ar trebui românii să se pregătească din punct de vedere economic.

Analistul financiar Radu Georgescu îi îndeamnă pe români să se pregătească economic prin studiu și înțelegerea fenomenelor globale. Acesta a explicat cum își petrece weekendurile analizând date financiare și a tras un semnal de alarmă privind mișcările recente ale marilor actori din economia mondială.

"Mulți oameni mă întreabă cum trebuie să se pregătească din punct de vedere economic. Eu mă pregătesc studiind. Sâmbătă, am stat 5 ore analizând date economice. Am studiat până la 2 dimineața date financiare. Duminică, am stat 4 ore. Nu poți să fii pregătit dacă habar nu ai ce se întâmplă. Nu poți să acționezi dacă nu înțelegi ce faci.

VEZI ȘI: Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu

Ce se întâmplă pe planeta Pământ, din punct de vedere economic

Un rezumat la ce se întâmplă pe planeta Pământ:

1. Sâmbătă, Warren Buffett a anunțat că a vândut iar acțiuni. Warren Buffett pariază că bursa vă scădea. Stă pe un munte de cash de 400 miliarde dolari. Adică are cash mai mult decât toață economia României. Ce știe Warren Buffett și nu știm noi?

2. Banca Centrală din China a cumpărat masiv aur în octombrie. Ce știe Banca Centrala din China și nu știm noi?

3. Pentru prima data în ultimii 30 de ani, băncile centrale de pe planeta Pământ au mai mult aur decât obligațiuni emise de state. Ce știu băncile și nu știm noi?

VEZI ȘI: Cererea mondială de aur a crescut în trimestrul al treilea, pe fondul exploziei cererii de aur pentru investiții

Concluzii: Ar trebui să te întrebi ce nu știi și ce ar trebui să știi. Apoi, începi să studiezi ce nu știi. De aici începe pregătirea financiară", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Radu Georgescu
economie
aur
bursa aur
