BNR va avea un casier nou, cu semnătură frumoasă, a anunțat Cristian Popa

'Cât privește numismatica BNR, am schimbat treapta de viteză, am reluat emisiunea de coli după 20 de ani. BNR a mai emis coli de colecționare, 4 în anii 2000, a 5-a a venit anul trecut, a 6-a a venit anul acesta. Am lansat prima monedă colorată din istoria monetară a României.

Nu mai existau monede colorate. Un real succes, aș putea spune. Încă trebuie să suplimentăm comenzile la Monetăria Statului, pentru că există cerere destul de mare. Pentru prima dată implicăm colecționarii în deciziile pe care le luăm. Eu am preluat această comisie de la domnul Stoenescu, un om de cultură, un om foarte dedicat numismatic, și caut, sunt niște pantofi mari pe care trebuie să îi umplu, dar caut să deschid subiectul și către colecționari, către colegii noștri. Vom mai schimba o dată treapta de viteză. I-am anunțat pe colecționari că vom avea un casier nou, central nou, la BNR.

Am ales pe cineva cu semnătură frumoasă. E o cerință foarte importantă să aibă semnătura frumoasă, pentru că semnează banii. Suntem la un punct de cotitura, aș spune, când vine vorba de numismatică', a declarat Cristian Popa, la evenimentul CFA România dedicat performanței: 'Portofolii cu personalitate - de la Bursă la Galeria de Artă'.

De asemenea, el a afirmat că BNR are multiple proiecte în ceea ce privește numismatica și că instituția lucrează la un magazin online, dar deocamdată colecționarii trebuie să meargă la ghișeele băncii din București sau la sucursalele din țară.

Potrivit acestuia, numismatica se află la confluența dintre banking și istorie, cultură, dar și investiții, iar BNR comemorează personalitățile României și nu numai: Lucian Blaga, Eminescu, Bălcescu, regalitatea, arhitecți, poeți, economiști.

'Ne cinstim istoria generală, dar și istoria monetară. Am emis și probabil vom continua să emitem rebateri, monede istorice, celebre, dar rebătute în varianta actuală, să ajungă pentru toată lumea în tiraj limitat, dar totuși mai mare decât inițialul. Există o recurență a numismaticii în licitațiile Artmark și ne bucură să vedem acest lucru. Arată că numismatica este totuși pe radar, nu este un subiect amplu, este mai degrabă de nișă, dar este acolo, există constant în licitații. Am văzut la Artmark licitații multiple cu prețuri de adjudecare peste valoarea estimată și asta la fel arată că există colecționari interesați, vedem că există o anumită efervescență de nișă. Pentru început mă gândeam, dacă aveți dorință să vă apropiați de subiect, cred că un început ușor și gratuit ar fi să veniți la Muzeul BNR, să vă plimbați cu unul dintre colegii mei o oră prin istoria monetară a României, să vedeți exponatele noastre, de la piese foarte vechi, peste 1.000 de ani, până la emblematicul Pol al lui Carol, este cea mai rară și cea mai scumpă piesă românească, ever, are 6,45 grame de aur, care teoretic valorează câteva mii de lei, valoarea ei de piață la ultima licitație a fost 450.000 de euro', a menționat Cristian Popa.

Acesta a afirmat că la început moneda a fost primită doar de prietenii lui Carol, iar în muzeul BNR sunt singurele trei piese alăturate și expuse.

'Atât de rare sunt: se pare că au existat 200 de piese în total, cam 100, istoria spune, legenda spune că au fost îngropate la temelia Palatului Peleș și încă 100 distribuite pe la prietenii lui Carol. E o poveste întreagă. De ce e atât de rară? Carol nu avea dreptul să emită monedă, nu avea dreptul să-și pună fața pe monedă. Și a pus-o. Nu doar că și-a pus fața, însă pe monedă a scris 'Carol I, domnul românilor', fapt ce a supărat Imperiul Otoman, eram suzeranii lor, s-au opus. S-a supărat și Imperiul Austro-Ungar, pentru că erau români în Transilvania, Transilvania nu era a noastră, 1868. A încercat. A fost un scandal politic foarte mare. De aceea e și cea mai rară piesă românească', a transmis președintele Comisiei de numismatică din BNR, Cristian Popa, precizează Agerpres.