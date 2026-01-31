Prețul aurului, cea mai mare scădere din ultimii 45 de ani. Cum a ajuns BNR să coteze gramul de aur cu 55 de lei mai ieftin

”Ieri, pe planeta Pământ s-au întâmplat două evenimente economice extrem de importante. Acestea te vor afecta direct, chiar dacă ai zero interes pentru ele.

1. Prețurile la aur și argint s-au prăbușit într-un mod epic. Prețul aurului a scăzut cu 12%!!! Într-o zi. Este cea mai mare scădere din ultimii 45 de ani.

Prețul argintului a scăzut cu 36%!!! Într-o zi. Este cea mai mare scădere din istoria civilizației umane.

Totuși, ieri eu am cumpărat aur și argint. Fundamentele pentru aur și argint nu se schimbă. Aurul va fi în continuare cea mai puternică protecție monetară de pe planeta Pământ. Este de 10.000 de ani.

Argintul va fi în continuare foarte căutat de firmele care produc electronice. De 3 ani se consumă mai mult argint decât se extrage din pământ.

2. Kevin Warsh va fi viitorul președinte al Băncii Centrale din US (FED). El este văzut de către piețe că se va lupta să protejeze populația de inflație. Acesta este principalul scop al unei Bănci Centrale. Banca Centrală trebuie să protejeze populația de inflație. În câteva ore, după numirea lui, dolarul american a crescut spectaculos.

Oamenii au vândut cantități enorme de aur și argint deoarece cred că Kevin Warsh va reduce inflația în US. Și va întări dolarul” scrie economistul Radu Georgescu, pe Facebook.

Gramul de aur, mai ieftin cu 55 de lei

BNR a raportat vineri, 31 ianuarie, gramul de aur în scădere cu 55 de lei. Prețul unui gram de aur a ajuns, astfel, sub 700 de lei, respectiv 699,3181 lei. În schimb, dolarul SUA nu a înregistrat o creștere semnificativă. A crescut, față de leu, cu 0,0091 lei, până la 4,2742 lei.