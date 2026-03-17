€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Noi scumpiri la pompă. Cât costă, azi, benzina și motorina
Data actualizării: 10:10 17 Mar 2026 | Data publicării: 09:25 17 Mar 2026

Noi scumpiri la pompă. Cât costă, azi, benzina și motorina
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Ziua de 17 martie 2026 vine cu noi scumpiri la pompă, după o creștere galopantă a costului carburanților în ultimele două săptămâni.

Potrivit Peco Online, prețurile carburanților au crescut, din nou, marți, 17 martie 2026. La principalele benzinării din Capitală, prețurile pentru benzina standard se situează între 8,54 lei/l și 8,73 lei/l.  În urmă cu o zi, prețurile pentru benzina standard oscilau între 8,45 lei/l și 8,6 lei/l.

În cazul motorinei standard, prețurile se situează între 9.01 lei/l și 9,24 lei/l în timp ce ieri, motorina se vindea la prețuri de 8,95 lei/l - 9,05 lei/l.

Benzina de calitate superioară costă marți, 17 martie, între 9,01 lei/l și 9,24 lei/l, în timp ce prețurile motorinei premium se situează între 9,49 lei/l și 9,8 lei/l.

CITEȘTE ȘI - Criza carburanților: Prețurile urcă, Guvernul stă pe loc, OMV merge la Cotroceni. B. Chirieac: România are tone de petrol. Cât mai dormim?

Premierul Ilie Bolojan a exclus recent o scădere a accizelor la carburanți, în condițiile în care, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la benzină și motorină în România au crescut semnificativ.

„Nu-mi place să speculez, pentru că în astfel de situații e bine să fim rezervați și să nu acționăm ca niște piromani economici, dar ceea ce putem să facem va fi în limita spațiului fiscal pe care îl avem. Pe de altă parte, analizând ce au făcut și alte țări, trebuie să vedem unde au fost efecte și care au fost măsurile care ar genera efecte de frânare a creșterii prețurilor.

O scădere de acciză nu garantează o scădere de prețuri, ci mai degrabă o creștere de adaos comercial“, a precizat premierul României.

CITEȘTE ȘI - Bubuie prețul la benzină și motorină: Doar un pas până "la cozi, panică şi revoltă socială", avertizează Chisăliță

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

preturi carburanti
pret benzina
pret motorina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close