O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia

Hotărârea a fost anunțată marți de presa italiană și confirmată de Pasqua Manfredi, avocata unuia dintre cei doi tați ai copilului, informează Agerpres.

Copilul s-a născut în Germania și trăiește cu cei doi tați

Băiatul s-a născut în Germania și locuiește acolo împreună cu cei doi bărbați, care formează un cuplu căsătorit. Unul dintre ei este tatăl biologic al copilului, conceput împreună cu o femeie apropiată familiei.

Ulterior, tatăl non-biologic, care are cetățenie italiană și germană, a adoptat copilul conform legislației germane. Acesta a cerut apoi ca adopția să fie recunoscută și în Italia.

Autoritățile italiene au suspectat o posibilă mamă-surogat

Inițial, o autoritate locală din Italia a respins solicitarea. Oficialii au suspectat că băiatul s-a născut prin intermediul unei mame-surogat în afara țării, practică interzisă și incriminată de actualul guvern conservator italian.

Cazul a ajuns însă la Curtea de Apel din Bari, în sudul Italiei. Judecătorii au anulat refuzul și au stabilit că în această situație nu au existat acorduri de maternitate surogat.

Decizia este definitivă și confirmă că Italia recunoaște oficial cei trei părinți ai copilului, la fel ca Germania.

„Nu a fost vorba despre nicio înţelegere secretă privind maternitatea surogat; este vorba despre un caz în care trei oameni doresc cu toţii să fie părinţii acestui copil, iar instanţa a recunoscut acest lucru”, a declarat avocata Pasqua Manfredi.

Hotărârea apare la zece ani de la legalizarea uniunilor între persoane de același sex

Deși hotărârea a fost pronunțată în luna ianuarie, cazul a devenit public în luna mai, într-un moment simbolic pentru Italia. Țara marchează zece ani de la votul prin care Parlamentul a legalizat uniunile între persoane de același sex.

Asociația catolică Pro Vita & Famiglia a criticat public decizia instanței. Reprezentanții organizației susțin că recunoașterea legală a cuplurilor de același sex „a răsturnat legislaţia familiei, expunând minorii la tot felul de experimente sociale şi ideologice”.