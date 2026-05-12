€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Stiri O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia
Data publicării: 12 Mai 2026

O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia
Autor: Loredana Iriciuc

O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @yanadjana

O instanță din Italia a decis ca un copil de patru ani să aibă recunoscuți legal trei părinți, doi tați și o mamă, într-un caz considerat fără precedent în această țară. Decizia a provocat reacții dure din partea grupurilor conservatoare catolice.

Hotărârea a fost anunțată marți de presa italiană și confirmată de Pasqua Manfredi, avocata unuia dintre cei doi tați ai copilului, informează Agerpres.

Copilul s-a născut în Germania și trăiește cu cei doi tați

Băiatul s-a născut în Germania și locuiește acolo împreună cu cei doi bărbați, care formează un cuplu căsătorit. Unul dintre ei este tatăl biologic al copilului, conceput împreună cu o femeie apropiată familiei.

Ulterior, tatăl non-biologic, care are cetățenie italiană și germană, a adoptat copilul conform legislației germane. Acesta a cerut apoi ca adopția să fie recunoscută și în Italia.

Autoritățile italiene au suspectat o posibilă mamă-surogat

Inițial, o autoritate locală din Italia a respins solicitarea. Oficialii au suspectat că băiatul s-a născut prin intermediul unei mame-surogat în afara țării, practică interzisă și incriminată de actualul guvern conservator italian.

Cazul a ajuns însă la Curtea de Apel din Bari, în sudul Italiei. Judecătorii au anulat refuzul și au stabilit că în această situație nu au existat acorduri de maternitate surogat.

Decizia este definitivă și confirmă că Italia recunoaște oficial cei trei părinți ai copilului, la fel ca Germania.

„Nu a fost vorba despre nicio înţelegere secretă privind maternitatea surogat; este vorba despre un caz în care trei oameni doresc cu toţii să fie părinţii acestui copil, iar instanţa a recunoscut acest lucru”, a declarat avocata Pasqua Manfredi.

Hotărârea apare la zece ani de la legalizarea uniunilor între persoane de același sex

Deși hotărârea a fost pronunțată în luna ianuarie, cazul a devenit public în luna mai, într-un moment simbolic pentru Italia. Țara marchează zece ani de la votul prin care Parlamentul a legalizat uniunile între persoane de același sex.

Asociația catolică Pro Vita & Famiglia a criticat public decizia instanței. Reprezentanții organizației susțin că recunoașterea legală a cuplurilor de același sex „a răsturnat legislaţia familiei, expunând minorii la tot felul de experimente sociale şi ideologice”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

italia
parinti
copil
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Detaliile observate de internauți alimentează zvonurile despre divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka
Publicat acum 10 minute
Bogdan Chirieac, din culisele Summitului B9. DCNews și RomâniaTV, transmisiune specială de la Palatul Cotroceni
Publicat acum 13 minute
O instanță recunoaște oficial trei părinți pentru un copil. Decizie fără precedent în Italia
Publicat acum 13 minute
Summitul B9, LIVE de la Palatul Cotroceni, 13 mai 2026
Publicat acum 45 minute
Vijelia care a făcut prăpăd în țară, în doar câteva minute: Acoperișuri rupte, copaci căzuți, străzi acoperite de apă și grădini distruse / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Scenariul care schimbă total jocul politic. Bogdan Chirieac pune pe masă numele aflat tot mai aproape de funcția de premier
Publicat acum 22 ore si 23 minute
„O enormitate și o greșeală cum eu nu am mai văzut”. Adrian Zuckerman critică dur deciziile lui Bolojan și situația din PNL
Publicat acum 11 ore si 56 minute
Mai este Ilie Bolojan favorit pentru Palatul Victoria? Răspunsul lui Nicușor Dan
Publicat acum 13 ore si 22 minute
Ucraina face o schimbare neașteptată. România, printre statele vizate. Lista pe care am fost incluși
Publicat acum 11 ore si 29 minute
Nicuşor Dan a punctat diferenţele între PSD şi AUR, înainte de consultările formale cu partidele parlamentare
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close