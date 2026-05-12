DCNews Stiri Info utile Călin Bibarț, primarul Aradului anunță că transportul public cu 1 leu pe zi devine realitate
Data publicării: 12 Mai 2026

Călin Bibarț, primarul Aradului anunță că transportul public cu 1 leu pe zi devine realitate
Autor: Crişan Andreescu

Arad1 Foto: glsa.ro

Primarul Aradului, Călin Bibarț, a anunțat, marți, că transportul public cu 1 leu pe zi va deveni realitate în curând, proiectul de hotărâre având toate avizele pentru a intra la vot în Consiliul Local Municipal.

Edilul a declarat, într-o conferință de presă, că a fost finalizat proiectul cu finanțare europeană prin care au fost achiziționate alte 10 tramvaie noi, model Imperio, fabricate la Arad, iar acum în oraș există în circulație 53 de astfel de garnituri noi, cumpărate în ultimul deceniu.

'În România, suntem orașul care are aproape în integralitate acoperită flota cu tramvaie noi. Circulăm încă și cu tramvaie vechi, pentru că avem două linii care deocamdată nu sunt refăcute. Sper că pe viitoarea finanțare a Uniunii Europene să putem să ajungem cu flota complet nouă. Vom aproba cât de curând și proiectul de hotărâre cu prețul de 1 leu pe zi la tramvai, astfel încât tot mai mulți vor putea beneficia de transportul public', a declarat Călin Bibarț.

El a spus că ar mai fi nevoie de aproximativ 10 tramvaie pentru ca flota să fie complet nouă și să includă vagoane de rezervă, iar pentru acestea se va căuta finanțare.

Referitor la proiectul prin care transportul public va costa 1 leu pe zi, atât cu tramvaie cât și cu autobuze, primarul a declarat că acesta are deja toate avizele necesare pentru a intra la vot în Consiliul Local Municipal până la finalul acestei luni.

Primăria Arad a propus, la finalul lunii martie, reducerea tarifelor la transportul cu tramvaie și autobuze până la 1 leu pe zi cu TVA inclus, iar abonamentele lunare să coste sub 30 de lei, pentru ca transportul public local modernizat să devină o alternativă la mașina personală, în condițiile prețurilor mari la carburanți.

Referitor la impactul bugetar, primarul spunea că în anul 2025 încasările din aplicarea tarifelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condițiile în care bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de zece ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenționat.

Prezent la conferința de presă de marți, acționarul principal al Fabricii de Vagoane Astra Vagoane Călători, Valer Blidar, a declarat că au fost produse aproximativ 250 de tramvaie din modelul Imperio, iar dacă la început se făcea un tramvai la două luni, acum se fac 20 de vagoane pe lună.

El a spus că aceste tramvaie au fost livrate în Arad, București, Oradea, Cluj-Napoca, Galați și Brăila, dar există premisele unor contracte externe, însă deocamdată piața internă a acoperit capacitatea de producției a fabricii de la Arad.

Blidar a mai dezvăluit că 'în curând' va semna și un contract cu NATO pentru vagoane militare și de călători. Cel puțin 20 de vagoane militare, dar cu uz medical, ar urma să fie produse pentru NATO. (Agerpres)

