Data publicării: 08 Mai 2026

Autor: Loredana Iriciuc

Când se virează alocațiile și indemnizațiile pe cardurile părinților în luna mai Anunțul ANPIS

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că plata alocațiilor și a indemnizațiilor pentru copii începe din 8 mai, pentru beneficiarii care primesc banii pe card.

Instituția a transmis că plățile sunt efectuate prin agențiile teritoriale, iar sumele vizează alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Când ajung banii pentru părinții care primesc plata prin poștă

Potrivit comunicatului transmis de ANPIS, beneficiarii care au ales plata prin mandat poștal vor primi sumele după data de 10 mai 2026.

Ce valoare are alocația de stat pentru copii în 2026

Alocația de stat pentru copii se acordă în baza Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani și copiii cu handicap primesc 719 lei pe lună. Pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, valoarea alocației este de 292 de lei lunar.

De acest sprijin beneficiază și tinerii care urmează cursurile liceale sau profesionale, organizate potrivit legii, până la finalizarea studiilor. Alocația se acordă și tinerilor cu handicap înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Ce sumă primesc părinții aflați în concediu de creștere a copilului

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție sunt acordate în baza OUG nr. 111/2010 și au rolul de a sprijini familiile în perioada de îngrijire a copilului.

Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă până la vârsta de 2 ani. În cazul copiilor cu dizabilități, plata se face până la vârsta de 3 ani.

Valoarea indemnizației reprezintă 85% din media veniturilor nete obținute în 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului. Suma minimă este de 1.651 de lei pe lună, iar plafonul maxim ajunge la 8.500 de lei lunar.

Cum se acordă stimulentul de inserție în 2026

Părinții care revin la serviciu înainte ca minorul să împlinească 6 luni primesc un stimulent de inserție de 1.500 de lei pe lună, până când copilul împlinește 2 ani.

După această perioadă, până la vârsta de 3 ani a copilului, valoarea stimulentului scade la 650 de lei pe lună.

Dacă părintele se întoarce la muncă după ce copilul depășește vârsta de 6 luni, stimulentul acordat este de 650 de lei lunar, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Ce beneficii primesc părinții copiilor cu dizabilități

Pentru părinții copiilor cu dizabilități care revin în activitate înainte ca minorul să împlinească un an, stimulentul de inserție este de 1.500 de lei pe lună, până la vârsta de 3 ani a copilului.

După împlinirea vârstei de 3 ani, suma acordată scade la 650 de lei lunar și se acordă până când copilul împlinește 4 ani.

