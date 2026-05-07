Interdicții și reguli noi: New York pune frână operațiunilor ICE

Guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a anunţat joi mai multe măsuri menite să restricţioneze activităţile poliţiei federale anti-imigraţie în jurisdicţia sa, inclusiv obligarea agenţilor acesteia să lucreze fără măşti, relatează AFP.

Aripă armată a politicii anti-imigraţie a administraţiei preşedintelui Donald Trump, ofiţerii agenţiei federale ICE operează cel mai adesea purtând măşti, oficial pentru a evita să fie identificaţi şi potenţial ameninţaţi în afara serviciului.

Critici privind lipsa de transparență

Însă această practică a fost puternic criticată de aleşii democraţi şi de organizaţiile pentru drepturile omului, care o văd ca pe o dorinţă de a acţiona cu impunitate pe măsură ce violenţa care implică ICE a escaladat, în special prin moartea a doi americani împuşcaţi în Minneapolis în timpul iernii.

"Pentru ICE, purtarea măştilor fără un motiv întemeiat nu este altceva decât o tactică de intimidare, o încercare laşă de a se sustrage responsabilităţii", a declarat guvernatoarea acestui stat cu aproximativ 20 de milioane de locuitori, al patrulea ca populaţie din Statele Unite, în timpul unei conferinţe de presă dedicate bugetului.

Printre alte măsuri luate pentru "a-i proteja pe newyorkezi de operaţiunile agresive şi adesea crude efectuate de ICE", Kathy Hochul a anunţat că agenţiei nu i se va permite "să intre în şcoli, biblioteci, centre comunitare, secţii de votare şi alte locuri sensibile fără mandat judiciar".

De asemenea, ea a interzis autorităţilor poliţieneşti locale să coopereze cu agenţia în cadrul oricărei operaţiuni care intră exclusiv sub incidenţa legii imigraţiei, excluzând astfel aspectele de siguranţă publică.

Mesaj către forțele de ordine

"Poliţiştii noştri, plătiţi din banii contribuabililor locali, au fost recrutaţi pentru a-şi proteja comunităţile (...) Nu sunt aici pentru a face treaba administraţiei federale", a adăugat guvernatoarea.

Întrebat recent despre planurile lui Kathy Hochul, consilierul pe probleme de imigraţie al lui Donald Trump, Tom Homan, a ameninţat că va trimite şi mai mulţi agenţi în stat.