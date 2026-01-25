€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Statele Unite plănuiesc să deporteze migranți iranieni în țara lor de origine
Data actualizării: 13:51 25 Ian 2026 | Data publicării: 13:48 25 Ian 2026

Statele Unite plănuiesc să deporteze migranți iranieni în țara lor de origine
Autor: Elena Aurel

Guvernatorul Californiei crede că Trump va adopta un ton mai conciliant în legătură cu Groenlanda: E singurul lucru care cred că îl poate mișca Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Administrația Trump pregătește deportarea migranților iranieni în Iran, unde protestele recente au fost reprimate violent.

Statele Unite intenţionează să deporteze în curând migranţi iranieni în ţara lor de origine, unde are loc o reprimare sângeroasă care s-a soldat cu mii de morţi după o recentă mişcare de protest, a avertizat un ONG iraniano-american, informează duminică AFP şi Agerpres. 

Aceasta ar fi prima astfel de deportare către Iran de la mobilizarea din această ţară, care a prins un avânt semnificativ pe 8 ianuarie, înainte de a fi reprimată violent.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri că va ataca Iranul ca răspuns la represiune, înainte de a părea să dea înapoi săptămâna trecută, declarând că Teheranul a suspendat execuţiile planificate ale protestatarilor.

"Aceeaşi administraţie care le-a promis iranienilor că 'ajutorul este pe drum' în punctul culminant al unei represiuni mortale îi trimite acum cu forţa pe iranieni către pericol", a declarat Jamal Abdi, preşedintele Consiliului Naţional Iranian-American, într-un comunicat dat publicităţii joi.

Ar fi vorba despre cel puţin al treilea zbor care transportă migranţi deportaţi din Statele Unite în Iran, potrivit organizaţiei, alte două având deja loc în septembrie şi decembrie.

VEZI ȘI: Din Groenlanda, la Feldioara. Cum ar putea SUA să preceseze minereul rar extras din Groenlanda, chiar în România

Aproximativ 40 de iranieni vor fi deportaţi

Abolfazl Mehrabadi, un diplomat care reprezintă interesele Iranului în Statele Unite, a declarat sâmbătă agenţiei oficiale de ştiri iraniene IRNA că aproximativ 40 de iranieni vor fi deportaţi.

Aceştia vor pleca duminică de pe un aeroport din Phoenix, statul Arizona, a adăugat el.

Printre aceştia se numără doi bărbaţi homosexuali care riscă să fie executaţi în Iran, unde homosexualitatea este pedepsită cu moartea, a declarat într-un comunicat Consiliul American pentru Imigraţie, care îi reprezintă.

Cei doi bărbaţi sunt în prezent deţinuţi într-un centru de detenţie pentru migranţi din Arizona, iar procedurile legale pentru a preveni deportarea lor sunt încă în curs de desfăşurare, potrivit organizaţiei.

"Deportarea lor în această etapă ar constitui o încălcare gravă a dreptului la un proces echitabil", a atras atenţia organizaţia în comunicatul său de presă.

Contactat de AFP cu privire la aceste deportări, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA nu a răspuns imediat.

Donald Trump a făcut din combaterea imigraţiei ilegale o prioritate absolută, referindu-se la o "invazie" a Statelor Unite de către "infractori străini", şi a fost vocal în declaraţiile sale publice despre deportarea imigranţilor.

VEZI ȘI: SUA, din nou „paralizată”? Opoziția vrea să rupă armistițiul cu Trump după ce o nouă persoană a fost împușcată mortal de ICE, poliția imigrației

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
statele unite ale americii
imigranti
deportare
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Plajele sălbatice din Thailanda pot fi periculoase. Ce trebuie să știi înainte de a pleca într-o vacanță exotică în Asia / video
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Statele Unite plănuiesc să deporteze migranți iranieni în țara lor de origine
Publicat acum 1 ora si 26 minute
44% dintre români consideră că România trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Din Groenlanda, la Feldioara. Cum ar putea SUA să preceseze minereul rar extras din Groenlanda, chiar în România
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Cod galben de vânt puternic și precipitații în mai multe județe din țară
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat acum 21 ore si 17 minute
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close