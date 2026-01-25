Statele Unite plănuiesc să deporteze migranți iranieni în țara lor de origine

Statele Unite intenţionează să deporteze în curând migranţi iranieni în ţara lor de origine, unde are loc o reprimare sângeroasă care s-a soldat cu mii de morţi după o recentă mişcare de protest, a avertizat un ONG iraniano-american, informează duminică AFP şi Agerpres.

Aceasta ar fi prima astfel de deportare către Iran de la mobilizarea din această ţară, care a prins un avânt semnificativ pe 8 ianuarie, înainte de a fi reprimată violent.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri că va ataca Iranul ca răspuns la represiune, înainte de a părea să dea înapoi săptămâna trecută, declarând că Teheranul a suspendat execuţiile planificate ale protestatarilor.

"Aceeaşi administraţie care le-a promis iranienilor că 'ajutorul este pe drum' în punctul culminant al unei represiuni mortale îi trimite acum cu forţa pe iranieni către pericol", a declarat Jamal Abdi, preşedintele Consiliului Naţional Iranian-American, într-un comunicat dat publicităţii joi.

Ar fi vorba despre cel puţin al treilea zbor care transportă migranţi deportaţi din Statele Unite în Iran, potrivit organizaţiei, alte două având deja loc în septembrie şi decembrie.

Aproximativ 40 de iranieni vor fi deportaţi

Abolfazl Mehrabadi, un diplomat care reprezintă interesele Iranului în Statele Unite, a declarat sâmbătă agenţiei oficiale de ştiri iraniene IRNA că aproximativ 40 de iranieni vor fi deportaţi.

Aceştia vor pleca duminică de pe un aeroport din Phoenix, statul Arizona, a adăugat el.

Printre aceştia se numără doi bărbaţi homosexuali care riscă să fie executaţi în Iran, unde homosexualitatea este pedepsită cu moartea, a declarat într-un comunicat Consiliul American pentru Imigraţie, care îi reprezintă.

Cei doi bărbaţi sunt în prezent deţinuţi într-un centru de detenţie pentru migranţi din Arizona, iar procedurile legale pentru a preveni deportarea lor sunt încă în curs de desfăşurare, potrivit organizaţiei.

"Deportarea lor în această etapă ar constitui o încălcare gravă a dreptului la un proces echitabil", a atras atenţia organizaţia în comunicatul său de presă.

Contactat de AFP cu privire la aceste deportări, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA nu a răspuns imediat.

Donald Trump a făcut din combaterea imigraţiei ilegale o prioritate absolută, referindu-se la o "invazie" a Statelor Unite de către "infractori străini", şi a fost vocal în declaraţiile sale publice despre deportarea imigranţilor.

