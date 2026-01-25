SUA, din nou „paralizată”? Opoziția vrea să rupă armistițiul cu Trump după ce o nouă persoană a fost împușcată mortal de ICE, poliția imigrației

Amintim că în prezent există un armistițiu fragil în baza unui acord între republicani și democrați care a pus capăt unei perioade de 43 de zile de „shutdown” în SUA.

După o perioadă lungă de blocaj, Senatul american adoptase un proiect de lege care prelungește bugetul actual pâna la sfârșitul lunii ianuarie 2026, iar Camera Reprezentanților l-a votat. Președintele Trump a salutat acest pas, dar acordul expiră în câteva zile.

Acest acord a fost susținut în mod bipartisan, dar nu rezolvă toate disputele, ceea ce înseamnă că, dacă nu se adoptă un alt pachet de finanțare înainte de finalul lunii ianuarie, SUA riscă din nou un shutdown.

Cea mai importantă dispută privind blocarea acordului de finanțare include sprijinul necondiționat pentru Departamentul de Securitate Internă, în special bugetul pentru agenții precum Immigration and Customs Enforcement (ICE), mai ales după incidentele tragice de ieri.

În acest moment democrații din Congres, care erau oricum reticenți în susținerea finanțării Departamentului pentru Securitate Internă, iau în calcul ruperea armistițiului după incidentele din Minneapolis.

Democrații din Senat, conduși de liderul minorității din Senat, Chuck Schumer , intenționează să voteze împotriva legislației care vizează Departamentul de Securitate Internă și implicit ICE și este inclusă într-un pachet de finanțare mai amplu, împreună cu alte cinci proiecte, menționează Fox News, care subliniează că decizia ar fi o lovitură pentru Partidul Republican al președintelui Donald Trump.

Shutdown-ul și paralizia guvernamentală în cazul în care armistițiul „cade”, pe înțelesul tuturor

Un shutdown guvernamental în SUA apare atunci când Congresul nu reușește să adopte la timp legile de finanțare, bugetul anual sau o rezoluție temporară. În lipsa acestora, agențiile federale nu mai au voie legal să cheltuie bani, iar guvernul intră într-o oprire parțială. Acest lucru înseamnă că instituțiile „neesențiale” se închid, sute de mii de angajați sunt trimiși în concediu forțat fără plată, iar alte sute de mii lucrează fără salariu până la reluarea finanțării. Sunt afectate servicii precum parcurile naționale, unele activități administrative, controalele de mediu, cercetarea, procesarea unor beneficii, iar impactul economic și politic poate fi major, inclusiv asupra încrederii în stat.

Pentru a evita sau opri un shutdown, Congresul trebuie să adopte o lege de finanțare. În Senat, procedura este esențială căci pentru a închide dezbaterea și a depăși un posibil blocaj este nevoie de 60 de voturi. În prezent Partidul Republican prezidențial are o majoritate de 53 de senatori din 100.

După ce acest prag este atins, votul final asupra legii se face cu majoritate simplă, adică 51 de voturi. Asta înseamnă că, în practică, este necesar un acord între republicani și democrați, deoarece rareori un singur partid deține 60 de senatori. Fără acest compromis, bugetul nu trece, iar guvernul rămâne blocat.

Situația degenerează în SUA: Încă o persoană împușcată mortal de poliția imigrației la Minneapolis

Un cetățean american în vârstă de 37 de ani a fost împușcat mortal ieri de agenți federali din poliția imigrației (ICE) în orașul american Minneapolis, au anunțat autoritățile din acest oraș unde, în urma unui deces similar, continuă protestele împotriva prezenței agenților acestei poliții însărcinate cu interpelarea migranților ilegali.

În urmă cu trei săptămâni, o americancă în vârstă tot de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent ICE în același oraș.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, un membru al Partidului Democrat, a vorbit despre 'mai multe împușcături oribile' ale agenților federali, notează agenția Agerpres. La rândul său, primarul din Minneapolis, Jacob Frey, tot un democrat, i-a cerut președintelui republican Donald Trump să pună capăt operațiunilor ICE din orașul său, după acest nou deces.

Trump a făcut o prioritate din combaterea migrației ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul președinției predecesorului său democrat Joe Biden. Noul președinte a trimis Garda Națională în mai multe metropole americane pentru combaterea infracționalității și a intensificat acțiunile poliției federale a imigrației (ICE), însărcinată cu interpelarea migranților clandestini.

Aceste acțiuni au condus la manifestații violente împotriva expulzării migranților, cele mai grave incidente având loc în iunie anul trecut la Los Angeles, oraș aflat sub guvernarea democraților, care se opun politicii anti-migrație.