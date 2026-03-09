UPDATE Creștere fulgerătoare a petrolului pe piețe: Cotația urcă la 120 de dolari pe baril

Update:

Prețul petrolului Brent a sărit brusc aproape 30%, atingând 120 de dolari pe baril, revenind la nivelurile înregistrate în 2022, când Rusia a început războiul din Ucraina. După această creștere spectaculoasă, cotațiile s-au temperat, coborând mai întâi la 116 dolari și apoi până la 108 dolari pe baril. Situația rămâne în continuare volatilă, potrivit Reuters.

Atât Brent, cât și WTI se tranzacționează acum la prețuri care nu au mai văzute de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022. Atât Brent, cât și WTI se tranzacționează acum la prețuri pe care nu le mai văzuseră de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022. Producția de petrol din regiunea Golfului este semnificativ redusă: Irak raportează o scădere de aproximativ 60%, iar Kuweit și Emiratele Arabe Unite își diminuează treptat producția, în timp ce traficul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz aproape că s-a oprit.

Analiștii avertizează că, dacă nivelul de peste 112,17 dolari se menține, această mișcare va reprezenta cea mai mare creștere într-o singură zi pentru contractele futures Brent de la începutul tranzacțiilor, în iunie 1988, notează Economica.net.

Știre inițială:

Prețul petrolului, care a depășit pragul de 110 dolari pe baril, a declanșat un val de reacții pe piețele financiare globale. Investitorii au intrat rapid în defensivă după ce conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, s-a intensificat în ultimele zile. Tensiunile din regiune au ridicat semne serioase de întrebare legate de siguranța transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, notează BBC.

Prețul petrolului urcă peste 110 dolari, în timp ce piețele reacționează

Escaladarea conflictului a venit într-un moment sensibil pentru piețe. În Iran, autoritățile au anunțat duminică faptul că Mojtaba Khamenei a fost desemnat succesorul tatălui său, Ali Khamenei, în poziția de lider suprem.

În paralel, SUA și Israelul au desfășurat în weekend noi atacuri aeriene asupra unor ținte din Iran. Printre obiectivele lovite s-au aflat și depozite de petrol. O eventuală perturbare serioasă a fluxului de energie din Golful Persic ar putea avea efecte directe asupra costurilor suportate de companii și consumatori la nivel global.

Primele reacții au apărut rapid în sesiunea de tranzacționare din Asia. Contractele pentru petrolul Brent au urcat cu aproape 24%, ajungând la 114,74 dolari pe baril. În același timp, Nymex light sweet crude a crescut cu peste 26%, până la 114,78 dolari.

Bursele asiatice scad puternic după saltul prețului petrolului

Creșterea bruscă a prețului petrolului a fost însoțită de scăderi semnificative pe bursele din Asia-Pacific.

Indicele Nikkei 225 din Japonia a pierdut peste 7% în primele ore de tranzacționare. La Hong Kong, Hang Seng era în minus cu mai mult de 3%, iar indicele australian ASX 200 înregistra o scădere de peste 4%.

În Coreea de Sud, situația a fost și mai tensionată. Kospi a coborât cu peste 8%, declanșând mecanismul de suspendare temporară a tranzacțiilor pentru aproximativ 20 de minute.

Strâmtoarea Ormuz, punctul critic pentru piața petrolului

În mod normal, aproximativ 20% din petrolul transportat la nivel mondial traversează Strâmtoarea Ormuz. De la izbucnirea conflictului, în urmă cu o săptămână, traficul prin această zonă strategică s-a redus aproape complet.

Această situație alimentează temerile investitorilor. Dacă fluxul energetic din Golf rămâne blocat, efectele s-ar putea extinde rapid asupra întregii economii mondiale.

Saltul de 10% într-un minut care a surprins piețele

Analiștii estimau că prețul petrolului ar putea atinge în aceste zile pragul de 100 de dolari pe baril. Evoluția reală a fost însă mult mai abruptă.

La deschiderea sesiunii asiatice, cotația petrolului a crescut cu aproximativ 10% în doar un minut. În următorul sfert de oră, piața a mai adăugat încă 10%.

Cu doar câteva zile înainte, piețele păreau relativ calme în fața scenariului în care milioane de barili de petrol și gaz natural lichefiat ar putea rămâne blocați în Golf, fără a mai traversa Strâmtoarea Ormuz. Imaginile apărute în weekend cu infrastructură energetică avariată în Iran și în alte state din regiune au schimbat însă rapid sentimentul investitorilor.

Până unde poate urca prețul petrolului

Rămâne de văzut cum va evolua situația în perioada următoare. Unii analiști avertizează că, dacă blocajul din strâmtoare persistă până la finalul lunii martie, prețul petrolului ar putea depăși recorduri istorice și ar ajunge chiar la peste 150 de dolari pe baril.

Adnan Mazarei, expert al Peterson Institute for International Economics, spune că reacția piețelor era previzibilă. Producția a fost deja oprită în unele state din Golf, iar semnalele indică un conflict care ar putea dura.

„Oamenii își dau seama că acest lucru nu se va încheia rapid”, a spus el, adăugând că promisiunile de asigurare și obiectivele anunțate de SUA „devin tot mai nerealiste”.

Impactul global al creșterii petrolului

Majorarea prețului petrolului are consecințe directe asupra altor produse energetice. De exemplu, combustibilul pentru avioane, derivat din petrol, ar putea deveni mai scump în perioada următoare.

În același timp, fluxurile comerciale se reorganizează. Majoritatea livrărilor de petrol din Golf sunt destinate piețelor asiatice, iar primele semne indică faptul că importatorii din regiune încep să liciteze mai agresiv pentru gaz natural din SUA. Unele petroliere care se îndreptau spre Europa au schimbat deja ruta în mijlocul Atlanticului.

Reacția politică nu a întârziat. Președintele american Donald Trump a comentat creșterea prețului petrolului, afirmând că majorările pe termen scurt reprezintă „un preț mic de plătit” pentru eliminarea amenințării nucleare a Iranului.

La rândul său, secretarul american pentru Energie a declarat duminică la televiziunile din SUA că Israelul este cel care vizează infrastructura energetică iraniană, nu Washingtonul. Declarația vine pe fondul temerilor că războiul ar putea duce la scumpirea carburanților pe piața internă americană.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă cu combustibilul în urma crizei din Iran? Bogdan Ivan: România a rămas pe picioare. E o cursă globală



La Teheran plouă cu petrol, la propriu: Imagini apocaliptice din capitala Iranului / Oamenii au crezut că e încă noapte / video viral

