Victor Ponta povestește „aventura“ prin care a trecut Irina, după ce tânăra a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Fotografie emoționantă

Victor Ponta dezvăluie întreaga „aventură“ prin care a trecut fiica lui, Irina, după ce Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a intervenit pentru ca tânăra să rămână singură în mijlocul războiului.
Fostul premier Victor Ponta a publicat, sâmbătă seara, o primă imagine alături de fiica lui Irina, după ce tânăra a reușit să se întoarcă în țară din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a intervenit zilele trecute pentru ca Irina Ponta să nu se urce într-un avion care s-a întors în țară cu 14 locuri libere.
„Slavă Domnului, Irina este acasă, în siguranță! Și ăsta este cel mai important!“, scrie Victor Ponta, pe Facebook, la o fotografie alături de Irina.
Potrivit lui Victor Ponta, după „aventura“ prin care a trecut, Irina este „mai matură și mai conștientă de lumea în care trăiește“. De asemenea, fostul prim-ministru își exprimă recunoștința față de toți oamenii care au arătat ce înseamnă „umanitatea“ în aceste zile.
„Până acum nu am scris nimic public despre această „aventură”. Și de azi nu voi mai comenta în niciun fel. Doar voiam să fiu sigur că ADEVĂRUL este cunoscut!
Când a plecat, în urmă cu două săptămâni, de acasă, eram foarte mândri de ea că poate fi acceptată la una dintre cele mai bune universități din lume. Când s-a întors, am fost și mai mândri că a trecut cu bine peste niște momente care pot traumatiza orice adolescent. Ea este acum doar mai matură și mai conștientă de lumea în care trăiește.
Au fost enorm de mulți oameni care, în acele momente grele pentru orice părinte, ne-au ajutat, au încercat să ne ajute sau au avut un gând bun. Dincolo de prieteni și de cei apropiați, au fost oameni pe care nu îi cunoaștem; și mulți cu care am avut conflicte în viața publică, dar care au sărit imediat în ajutor, înțelegând că atunci când este vorba de copii suntem cu toții OAMENI. Le mulțumesc tuturor din inimă pentru ajutor și pentru că ne-au arătat încă o dată ce înseamnă UMANITATEA. Nu am suficiente cuvinte pentru a-mi exprima recunoștința. Și știu că și eu aș sări fără ezitare să ajut copilul chiar și celui mai mare dușman al meu – pentru că nu trebuie să uităm niciodată ce înseamnă să fii OM.
Vreau să ne bucurăm că Irina este acasă și că a avut atâția oameni lângă ea.
Pentru acești OAMENI, dar și pentru cei care pot fi păcăliți de o propagandă nazistă care afectează România ca un cancer, vreau să aflați câteva date foarte clare despre ce s-a întâmplat“, precizează fostul premier al României.
Fostul premier al României critică decizia Oanei Țoiu de a „abandona cu rea-credință într-o zonă de conflict“ un minor și modul în care USR se folosește de acest scandal pentru a-i denigra fiica.
„Campania mincinoasă și de denigrare lansată împotriva unui minor de către USR și acoliții săi a încercat doar să o exonereze de răspundere pe doamna ministru Țoiu pentru activitatea ilegală și imorală desfășurată. Faptul că un întreg partid politic aflat la guvernare are în punctajul de comunicare minciuni la adresa copilului meu este un semnal grav de alarmă, fiind prima dată când se amestecă familia și un copil în lupta politică. Înțeleg că tot în acest punctaj se insistă pe faptul că noi, părinții, ne-am expus copilul, că ar fi trebuit să știm că urma să înceapă un război la o săptămână după ce Irina a ajuns în UAE și că am vrut să o „băgăm în față” într-un zbor în care au rămas 14 locuri goale și în care jumătate dintre pasageri au fost adulți!
Voi prezenta aceste date și autorităților statului român. Dar am vrut ca toți cei care ne-ați susținut în această perioadă dificilă să fie convinși că au apărat o cauză dreaptă. Și, desigur, îmi doresc ca cei care nu cunosc situația să afle adevărul.
În plus, modul în care a acționat doamna ministru Țoiu este dezgustător și dezonorant pentru un înalt demnitar român care avea datoria legală să asiste minorii, nu să îi abandoneze cu rea-credință într-o zonă de conflict. Minciunile repetate și rușinoase ale purtătorului de cuvânt al MAE, prezentând informații și date parțial adevărate, aruncă o pată nemeritată pe întreg personalul diplomatic și consular românesc, care își face datoria legală și morală cu consecvență și profesionalism.
România nu mai este un stat de drept atunci când regulile legale sunt încălcate abuziv din motive de vendetă politică și când unui minor îi sunt refuzate drepturile legitime din motive politice. Dar, și în cazul nostru, foarte mulți români au dovedit că pot fi OAMENI și pot suplini, prin acțiunea lor, un stat capturat de niște fanatici cu mentalitate nazistă.
Dumnezeu să aibă grijă de toți copiii noștri și să ne dea cât mai mulți ani să ne bucurăm de ei!“, conchide Victor Ponta.
Foto: Facebook Victor Ponta
de Anca Murgoci