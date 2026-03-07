Ziua Mamei sau Ziua Femeii? Ce sărbătorim, de fapt, pe 8 Martie

Deși în România această zi este asociată adesea cu sărbătorirea mamelor, în realitate ea are o semnificație mai largă. La nivel internațional, 8 martie este Ziua Internațională a Femeii, dedicată drepturilor și realizărilor femeilor din întreaga lume.

Ce se sărbătorește pe 8 Martie



În școli și grădinițe, copiii oferă flori și felicitări mamelor, iar această tradiție a făcut ca în mentalul colectiv ziua de 8 martie să fie percepută mai ales ca Ziua Mamei. Totuși, originea sărbătorii este diferită. Pe 8 martie este celebrată Ziua Internațională a Femeii, o zi dedicată recunoașterii rolului femeilor în societate și luptei pentru drepturi egale. Sărbătoarea marchează realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor și este celebrată în numeroase țări din lume prin evenimente, mesaje de apreciere și campanii pentru egalitate. În multe state, inclusiv în România, ziua este marcată și prin gesturi simbolice: Oferirea de flori, mesaje de apreciere și organizarea unor evenimente dedicate femeilor.



Confuzia dintre Ziua Femeii și Ziua Mamei



În România există o confuzie între Ziua Femeii și Ziua Mamei. De ce? Pentru că pe 8 martie copiii obișnuiesc să ofere flori și cadouri mamelor, iar în școli se organizau serbări dedicate acestora. Totuși, din punct de vedere oficial, Ziua Mamei se sărbătorește în prima duminică din luna mai, conform unei legi adoptate în 2009, când au fost stabilite două zile distincte: Ziua Mamei, prima duminică din mai. Ziua Tatălui, a doua duminică din mai. Chiar și așa, tradiția de a celebra mamele pe 8 martie a rămas cunoscută, iar pentru mulți români această zi continuă să fie dedicată în primul rând mamelor.



Cum a ajuns 8 Martie să fie Ziua Internațională a Femeii



Originea acestei zile datează de la începutul secolului XX, într-o perioadă în care femeile luptau pentru drepturi politice și sociale, inclusiv pentru dreptul la vot și condiții de muncă mai bune. Primele manifestații au avut loc în Statele Unite și în Europa, iar în 1910, la o conferință internațională a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus instituirea unei zile dedicate femeilor. Ulterior, 8 martie a devenit data simbolică pentru această sărbătoare, iar în 1975 Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial Ziua Internațională a Femeii. Astăzi, această zi este celebrată în întreaga lume și rămâne un moment de reflecție asupra progreselor realizate în privința drepturilor femeilor, dar și asupra provocărilor care mai există. În România, însă, 8 martie continuă să fie și o zi specială în care sunt sărbătorite mamele.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, mesaj de 8 Martie

„A oferi un buchet de flori propriei tale mame sau soții este un gest de minimă recunoștință și delicatețe. Acest gest nu trebuie legat exclusiv de o dată anume sau de celebrarea unui eveniment când, pe de altă parte, a uita să-l faci reprezintă o desconsiderare a sacrificiului și nobleței feminine. Ar trebui să se petreacă și fără un motiv anume – doar pentru că știm să prețuim și să apreciem cu bucurie toate acele momente în care am primit atât de mult, fiind învățați încă o dată cât de important este să iubești și să dăruiești fără a cere nimic în schimb. Nici măcar o floare. Pentru o mamă, o bunică sau o soție, primirea acelui buchet de flori nu poate echivala cu tot binele pe care l-au făcut și îl fac.



Însă este o recunoaștere, o validare frumoasă și delicată a tot ceea ce au împlinit prin faptele lor bune, prin sacrificiul lor tăcut, prin inima lor curată, dreaptă și bună. Ziua femeii creștine este prăznuită în Duminica mironosițelor, dar, așa cum am spus, orice prilej de a prețui și admira rolul inestimabil al femeii este binevenit. Așadar, doresc din suflet tuturor femeilor o primăvară binecuvântată, bucurie, pace și har! Să fiți înconjurate de toată dragostea fiilor, soților și nepoților și fie ca sacrificiile pe care le faceți să nu fie niciodată uitate și întotdeauna apreciate! La mulți și binecuvântați ani!”, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române.

