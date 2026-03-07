€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Lifestyle Magazin Ziua Mamei sau Ziua Femeii? Ce sărbătorim, de fapt, pe 8 Martie
Data actualizării: 21:53 07 Mar 2026 | Data publicării: 20:50 07 Mar 2026

Ziua Mamei sau Ziua Femeii? Ce sărbătorim, de fapt, pe 8 Martie
Autor: Ioana Dinu

lalele lalele

Mulți români se întreabă în fiecare an: 8 martie este Ziua Mamei sau Ziua Femeii?

Deși în România această zi este asociată adesea cu sărbătorirea mamelor, în realitate ea are o semnificație mai largă. La nivel internațional, 8 martie este Ziua Internațională a Femeii, dedicată drepturilor și realizărilor femeilor din întreaga lume.

Ce se sărbătorește pe 8 Martie


În școli și grădinițe, copiii oferă flori și felicitări mamelor, iar această tradiție a făcut ca în mentalul colectiv ziua de 8 martie să fie percepută mai ales ca Ziua Mamei. Totuși, originea sărbătorii este diferită. Pe 8 martie este celebrată Ziua Internațională a Femeii, o zi dedicată recunoașterii rolului femeilor în societate și luptei pentru drepturi egale. Sărbătoarea marchează realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor și este celebrată în numeroase țări din lume prin evenimente, mesaje de apreciere și campanii pentru egalitate. În multe state, inclusiv în România, ziua este marcată și prin gesturi simbolice: Oferirea de flori, mesaje de apreciere și organizarea unor evenimente dedicate femeilor.


Confuzia dintre Ziua Femeii și Ziua Mamei


În România există o confuzie între Ziua Femeii și Ziua Mamei. De ce? Pentru că pe 8 martie copiii obișnuiesc să ofere flori și cadouri mamelor, iar în școli se organizau serbări dedicate acestora. Totuși, din punct de vedere oficial, Ziua Mamei se sărbătorește în prima duminică din luna mai, conform unei legi adoptate în 2009, când au fost stabilite două zile distincte: Ziua Mamei, prima duminică din mai. Ziua Tatălui, a doua duminică din mai. Chiar și așa, tradiția de a celebra mamele pe 8 martie a rămas cunoscută, iar pentru mulți români această zi continuă să fie dedicată în primul rând mamelor.


Cum a ajuns 8 Martie să fie Ziua Internațională a Femeii


Originea acestei zile datează de la începutul secolului XX, într-o perioadă în care femeile luptau pentru drepturi politice și sociale, inclusiv pentru dreptul la vot și condiții de muncă mai bune. Primele manifestații au avut loc în Statele Unite și în Europa, iar în 1910, la o conferință internațională a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus instituirea unei zile dedicate femeilor. Ulterior, 8 martie a devenit data simbolică pentru această sărbătoare, iar în 1975 Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial Ziua Internațională a Femeii. Astăzi, această zi este celebrată în întreaga lume și rămâne un moment de reflecție asupra progreselor realizate în privința drepturilor femeilor, dar și asupra provocărilor care mai există. În România, însă, 8 martie continuă să fie și o zi specială în care sunt sărbătorite mamele.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, mesaj de 8 Martie

„A oferi un buchet de flori propriei tale mame sau soții este un gest de minimă recunoștință și delicatețe. Acest gest nu trebuie legat exclusiv de o dată anume sau de celebrarea unui eveniment când, pe de altă parte, a uita să-l faci reprezintă o desconsiderare a sacrificiului și nobleței feminine. Ar trebui să se petreacă și fără un motiv anume – doar pentru că știm să prețuim și să apreciem cu bucurie toate acele momente în care am primit atât de mult, fiind învățați încă o dată cât de important este să iubești și să dăruiești fără a cere nimic în schimb. Nici măcar o floare. Pentru o mamă, o bunică sau o soție, primirea acelui buchet de flori nu poate echivala cu tot binele pe care l-au făcut și îl fac.


Însă este o recunoaștere, o validare frumoasă și delicată a tot ceea ce au împlinit prin faptele lor bune, prin sacrificiul lor tăcut, prin inima lor curată, dreaptă și bună. Ziua femeii creștine este prăznuită în Duminica mironosițelor, dar, așa cum am spus, orice prilej de a prețui și admira rolul inestimabil al femeii este binevenit. Așadar, doresc din suflet tuturor femeilor o primăvară binecuvântată, bucurie, pace și har! Să fiți înconjurate de toată dragostea fiilor, soților și nepoților și fie ca sacrificiile pe care le faceți să nu fie niciodată uitate și întotdeauna apreciate! La mulți și binecuvântați ani!”, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române.

VEZI ȘI: Duminică, de 8 martie, serbăm un sfânt. Biserica Ortodoxă Română, prima din lume care are un sfânt cu acest nume pe care îl poartă mulți români 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

8 martie
ziua femeii
ziua mamei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Accident cu un mort și trei răniți la Pitești. Șoferul care l-a provocat a fugit, fiind prins ulterior sub influența băuturilor alcoolice
Publicat acum 31 minute
Mesaje și urări de 8 Martie. Cele mai frumoase cuvinte pe care le poți transmite femeilor din viața ta
Publicat acum 50 minute
Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Ziua Mamei sau Ziua Femeii? Ce sărbătorim, de fapt, pe 8 Martie
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Marcel Ciolacu, lecție pentru Oana Țoiu: Așa se face. Se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații
Publicat acum 11 ore si 31 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 13 ore si 8 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lovit din nou în Dubai
Publicat acum 10 ore si 11 minute
Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close