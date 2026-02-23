Carmen Brumă, ponturi pentru a nu te îngrășa în Postul Paștelui: Așa poate fi un reset metabolic

De obicei, lumea se îngrașă în post, chiar post tocmai asta înseamnă: să reducem cantitatea de mâncare. Doar că... uneori alegem să mâncăm mulți carbohidrați și, ne trezim, după 40 de zile, cu kilograme în plus.

Carmen Brumă a venit cu ponturi pentru a nu ne îngrășa în post.

Evitați combonația pâine + paste + cartofi + covrigi + dulciuri vegane

„Postul poate să fie cea mai bună perioadă pentru slăbit… sau fix perioada în care te trezești cu un plus 2–3 kg fără să înțelegi de ce.

Pentru că „de post” NU ÎNSEAMNĂ mereu „mai puține calorii”.

De multe ori, meniul de post devine: pâine + paste + cartofi + covrigi + dulciuri vegane → adică mult carbohidrati, puțină proteină ceea ce duce la foame mai rapidă, porții mai mari, pofte și „ronțăit” toată ziua.

Vestea bună? Postul poate fi un reset metabolic dacă îl faci inteligent:

proteină vegetală la fiecare masă (linte, năut, fasole, tofu, edamame)

fibre multe (legume, salate, semințe, fructe) → sațietate + glicemie mai stabilă

grăsimi bune măsurate (nuci, avocado, ulei de măsline)

carbohidrați complecși (porții corecte, nu „baza farfuriei”)

mișcare scurtă, dar constantă

