Carmen Brumă, ponturi pentru a nu te îngrășa în Postul Paștelui: Așa poate fi un reset metabolic
Data actualizării: 21:14 23 Feb 2026 | Data publicării: 20:20 23 Feb 2026

Carmen Brumă, ponturi pentru a nu te îngrășa în Postul Paștelui: Așa poate fi un reset metabolic
Autor: Ioana Dinu

am-facut-multe-greseli--carmen-bruma--marturisiri-emotionante-despre-viata-sa--ca-mama-nu-e-usor-si-e-nevoie-de-un-psihic-de-fier_32517200 Sursa foto: Facebook Carmen Bruma (Oficial)

A început Postul Paștelui 2026.

De obicei, lumea se îngrașă în post, chiar post tocmai asta înseamnă: să reducem cantitatea de mâncare. Doar că... uneori alegem să mâncăm mulți carbohidrați și, ne trezim, după 40 de zile, cu kilograme în plus.

Carmen Brumă a venit cu ponturi pentru a nu ne îngrășa în post.

Evitați combonația pâine + paste + cartofi + covrigi + dulciuri vegane 

„Postul poate să fie cea mai bună perioadă pentru slăbit… sau fix perioada în care te trezești cu un plus 2–3 kg fără să înțelegi de ce.

Pentru că „de post” NU ÎNSEAMNĂ mereu „mai puține calorii”.

De multe ori, meniul de post devine: pâine + paste + cartofi + covrigi + dulciuri vegane → adică mult carbohidrati, puțină proteină ceea ce duce la foame mai rapidă, porții mai mari, pofte și „ronțăit” toată ziua.

Vestea bună? Postul poate fi un reset metabolic dacă îl faci inteligent:

proteină vegetală la fiecare masă (linte, năut, fasole, tofu, edamame)

fibre multe (legume, salate, semințe, fructe) → sațietate + glicemie mai stabilă
grăsimi bune măsurate (nuci, avocado, ulei de măsline)
carbohidrați complecși (porții corecte, nu „baza farfuriei”)
mișcare scurtă, dar constantă

Dacă vrei să slăbești în post fără să-ți fie foame și fără să trăiești din paste și cartofi, ți-am făcut programul „SUPLĂ ȘI SĂNĂTOASĂ ÎN POST cu meniu concret, sfaturi, lista de cumpărături și rețete simple.


Intră pe carmen-bruma.ro și comandă acum!”, a zis Carmen Brumă.

Așa ai proteină completă în Postul Paștelui. Aliment foarte ieftin, dar plin de beneficii. Carmen Brumă: Ține de foame și patru ore 

@carmenbrumareal

♬ original sound - Carmen Brumă

carmen bruma
retete
paste
postul pastelui
