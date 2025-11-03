€ 5.0861
Data publicării: 16:36 03 Noi 2025

Festivalul Dulce de Toamnă, 7-9 noiembrie 2025, în București. Ce veți putea degusta
Autor: Ioana Dinu

placinta pexels-roman-odintsov-5840156 pexels-roman-odintsov-
 

Iar se-aude veste mare prin târg și prin sat! De data asta, nu-i doar vorbă-n vânt – că vine o toamnă bogată și dulce de tot în inima Capitalei!

În Parcul Izvor din București, între 7 și 9 noiembrie 2025, se dă startul la Festivalul “Dulce de Toamnă”, un adevărat ospăț al gusturilor și al miresmelor de toamnă românească.


Și cum altfel să fie, când ne adunăm cu mic, cu mare, cu voie bună și cu poftă de viață, la un eveniment ce promite să fie mai cald ca o plăcintă scoasă din cuptor și mai dulce ca o cană de must proaspăt stors?


Ce bunătăți vă așteaptă


Să vă spun drept, se lasă cu o adevărată desfătare culinară! Din inima Bucovinei, vin gospodinele de la Cozonac Domnesc, cu toate secretele lor moștenite din bătrâni. Pregătesc alivenci cu dovleac și mere, poale’n brâu umplute cu dovleac aromat, langoși rumeni și pufoși, dovleac copt cu scorțișoară și miere de ți se topește în gură, dar și o noutate: cheesecake cu dovleac – o întâlnire între gustul domnesc și sufletul bucovinean.


Și să nu creadă lumea că gospodinele vin cu mâna goală — că nu uită ele acasa alivencile tradiționale cu brânză sărată și mărar, poale’n brâu moldovenești umplute cu brânză dulce și stafide, cozonacii pufoși cu nucă și cacao, ba și prăjiturile de casă, făcute cu migală și drag, cum se cuvine la orice sărbătoare adevărată de toamnă!


Dar cum românul nu trăiește doar cu dulce, tot la festival găsiți și “dulcegării” pentru pofticioșii de sărat: mititei sfârâind pe grătar, pastramă fragedă de oaie, jamboane rumene, cârnați afumați, cotlete și grătare de tot felul, toate gătite pe loc, în ceaun sau la foc domol, cum se făcea pe vremuri la târgurile de toamnă.

Atmosferă de poveste, cât vezi cu ochii


Și nu doar de mâncare ne bucurăm! Parcul Izvor se va transforma într-un colț de rai tomnatic, plin de frunze arămii, lumini calde și miros de scorțișoară. Tarabele vor fi doldora de bunătăți și meșteșuguri, iar din când în când o să răsune muzica de petrecere, s-o ții una-n joc și una-n glumă.


Vin fiert, voie bună și amintiri dulci


Seara, când se lasă bruma peste frunze, ne vom încălzi cu vin fiert cu scorțișoară și cuișoare, ceaiuri aromate și o vorbă bună. Iar mirosul de plăcinte coapte o să se amestece cu râsetele oamenilor și cu cântecele de dor.

Când și unde

Parcul Izvor, București


7 – 9 noiembrie 2025


De dimineață până seara târziu – că doar toamna nu se grăbește!

festivalul dulce de toamna
placinta
