Data actualizării: 23:19 21 Oct 2025 | Data publicării: 23:04 21 Oct 2025

Care este cafeaua lui Dumnezeu? Secretul dezvăluit de Gheorghe Florescu, celebrul cafegiu
Autor: Anca Murgoci

cafea pexels-james-collington-2147687246-34371839 pexels-james-collington-2147687246-34371839
 

Care este cafeaua lui Dumnezeu?

Gheorghe Florescu, celebrul cafegiu, a vorbit într-un interviu acordat lui Ionuț Vulpescu despre legătura dintre cafeaua de calitate și longevitate.

Gheorghe Florescu s-a referit la „cafeaua lui Dumnezeu”, adică arabica pură, și cealaltă, inferioară, pe care o numește metaforic „a diavolului”.

„Cafeaua e de două feluri: Cafeaua lui Dumnezeu, care este arabica. Eu am numai cafea arabică, cafeaua Sfânta Elena, numărul unu mondial, cafeaua Kopi Luwak”, a spus Gheorghe Florescu.

El a dat exemplul unui armean care a trăit 102 ani și care consuma cafea zilnic.

Ce cafea bea Robert Cazanaciuc. E ideală pentru memorie. Care-s cele 3 ingrediente ale elixirului pentru o viață lungă 

Iată dialogul dintre Ionuț Vulpescu și Gheorghe Florescu:

Cum a descoperit Gheorghe Florescu gustul cafelei în copilărie?

G.F.: Și eu aveam nașul meu, care fusese mare proprietar de case, de fabrici de mezeluri, prăvălii de mezeluri, magazine de mezeluri și avea o casă naționalizată. În această casă erau făcute în niște prăvălii pentru comercianți. La una dintre aceste prăvălii era un armean. Un armean care era văr cu un mare armean, Baruir Nersesian. Era văr și venea în vizită. Și eu lângă, mașina de prăjit era în spate, curtea interioară. Nu era în magazin, că poate n-avea loc sau nu avea coș de eliminarea fumului. Și atunci, eu mă așezam lângă mașina de prăjit și cafea și luam câte o babă, câte o babă, câte o babă. 8 ani jumate aveam. Eu sunt născut în 44, 8 mai 44. 52, în vară, aveam câteva luni, peste 8 ani. Și luam. Și Baruir Nersesian spunea, „copilule, ia cu zahăr”. Nu. Și mi-a plăcut întotdeauna să beau fără zahăr.

I.V.: Fără zahăr. 

G.F.: Acest armean a trăit  102 ani. Cea mai multă vârstă pe care a avut-o un armean în activitate. A murit la New York, la vârsta de 102 ani, a pus capul pe masă, a pus mâna pe masă și capul pe mână și așa s-a dus. Înconjurat de clienți și de familie. 


Cafeaua, „doctor Alzheimer”

I.V.: L-o fi ajutat cafeaua la longevitate? Cafeaua ajută să treci mai mult? 

G.F.: Nu numai, dar cel mai mare dușman al doctorului Alzheimer, doctorul Alzheimer, știe lumea despre ce e vorba, este cafeaua de calitate.


Dumnezeu și diavolul, fiecare cu cafeaua lui


I.V.: Deci cafeaua te ajută să trăiești mai mult? 

G.F.: O cafea de calitate. Cafeaua e de două feluri. Cafeaua lui Dumnezeu care e cafeaua arabica, eu am numai cafeaua arabica, cafeaua Sfânta Elena, numărul unu mondial, cafeaua Kopi Luwak. 

I.V.: O să vorbim un pic despre... 

G.F.: Și domnul Baruir Nersesian, 102 ani, și alți armeni, domnul Carabelaian , 95 de ani, dar a fumat încă din adolescență. Și în ultima zi de viață, la 95 de ani, a fumat o țigară, a băut o cafea, și așa s-a dus. 

I.V.: Cafeaua te ajută mai mult decât ceaiul? 

G.F.: Nu cunosc ceaiul, eu nu prea beau ceaiul, eu nu beau ceaiul.

I.V.: Nu beți ceai? 

G.F.: Nu. Adică beau un cei de plante, dar așa, că mi l-au recomandat la medici, dar de plăcere nu beau. 

