Gheorghe Florescu, cafegiul legendar al Bucureștiului, autorul cărții-cult „Confesiunile unui cafegiu”, a vorbit despre istoria cafelei și despre faptul că aceasta, consumată responsabil, poate ajuta la memorie. În acest context, el a dezvăluit că Robert Cazanciuc se numără printre cei care preferă un sortiment foarte interesant:

„Un mare om politic pe care eu îl am client, de stânga, domnul Robert Cazanciuc, a băut o cafea foarte bună și este un om care apreciază. (…) Cred că memoria domnului Cazanciuc e mai bună de când bea cafea de la Kopi Luwak”.



Kopi Luwak este o cafea rară, obținută printr-un proces neobișnuit: Boabele sunt ingerate și ulterior eliminate de un animal numit civet, fiind apoi prelucrate și prăjite.

În podcastul cu Ionuț Vulpescu, Gheorghe Florescu a făcut referire la trei „ingrediente pentru viață lungă”, mai precis apa, cafeaua și usturoiul.

Cafeaua ca stimul pentru memorie



Întrebat dacă această băutură poate ajuta și la memorie, Gheorghe Florescu a răspuns afirmativ. El a sugerat că exemplul politicianului este o dovadă în acest sens. Kopi Luwak este adesea asociată cu ritualul rafinat al cafelei de dimineață și cu un consum conștient, în doze mici.

Iată dialogul dintre Ionuț Vulpescu și Gheorghe Florescu:

Apa, cafea și usturoi: elixir pentru viață lungă



I.V.: Eva, bun. Eva. Deci caprele, ca să glumim, au fost întâi dependente și după aia omul de cafea.

G.F.: Păi da, dar sigur. Prima dependență de cafea. Prima dependență, da. Și pământ, primul om a fost Abatele Elijac. Starețul respectiv. Și de acolo a plecat la Vatican. Și apoi s-a propagat repede în lumea occidentală. În Italia, primul împărat care a băut, a băut cafea, n-a fost Alexandru Macedon, ci a fost Gingis Khan. Când a cucerit Beijing în 1230 mi se pare, niște italieni care erau negustori, trimiși de către Veneția, sau negustori venețieni. I-au dat cafea și a băut. Probabil că de-aia și-a murit, pentru că a băut multă. I-a plăcut, s-a simțit bine, l-a întărit, l-a mobilizat să fie cât mai viguros. Eu nu știam, doctorii nu și-au dat seama, nu aveau, nu erau doctorii de astăzi, care sunt specialiști. Dar un doctor de astăzi, domnul Vlad Ciurea, ne spune mereu „atenție la neatenție”. Sunt trei elemente în lume, în viața umană, care determină viața noastră. Apa este cafeaua, pe locul doi. Și urmează, pe urmă, usturoiul.

I.V.: Și usturoi.

G.F.: Al treilea.

I.V.: Când ați început cu apa, m-am speriat. Am zis că ziceți ceva de Călin Georgescu.

G.F.: Nu, Călin Georgescu nu. E treaba dumnealui.

I.V.: Am vorbit de longevitate, că îți prelungește cafeaua viața. Ajută și la memorie?

G.F.: În mod sigur. Cine bea Kopi Luwak? De exemplu, un mare om politic pe care eu îl am client, de stânga, domnul Robert Cazanciuc, a băut o cafea foarte bună și este un om care apreciază. Datorită acestui lucru, dânsul mi-a recomandat și alți prieteni de-ai dumnealui care sunt băutori de cafea. Și cred că memoria domnului Cazanciuc e mai bună decât când bea cafea de la Kopi Luwak.



Dacă aveți amnezie amoroasă, consumați cafea



I.V.: Își amintește mai bine.

G.F. Îți aduci aminte exact primul sărut de-o viață, unde s-a întâmplat și cu cine? Prima încercare de tentativă de iubire. Prima persoană care... De exemplu, dacă ești bărbat, îți aduci aminte prima fată care ai iubit-o. Ai sărutat-o.

Kopi Luwak sau cafeaua zibetei indoneziene este cea mai exclusivistă cafea din lume, singura cafea procesată într-un mod cu totul inedit. Cultivatorii locali au observat într-o zi că respectivul animal se hrănește cu cireșele de cafea și că le alege, fără greș, pe cele mai dulci, mai coapte și mai bune. Animalul elimină apoi sâmburii de cafea verde, încă protejați de coajă, iar cultivatorii adună sâmburii, îi curăță prin metode sută la sută naturale (la aburi), iar apoi dau la o parte coaja protectoare. În urma prăjirii în stil armenesc, toată bogația și intensitatea aromelor acestei cafele se dezvăluie în întreaga lor complexitate. Este o cafea deopotrivă tare și rafinată, al cărei gust cu note florale și vag caramelizate te va marca.