€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 19:17 21 Oct 2025 | Data publicării: 19:12 21 Oct 2025

Ce cafea bea Robert Cazanaciuc. E ideală pentru memorie. Care-s cele 3 ingrediente ale elixirului pentru o viață lungă
Autor: Anca Murgoci

cazanciuc FOTO: Agerpres
 

Apa, cafeaua și usturoiul ar fi „elixirul pentru o viață lungă”, potrivit unei discuții recente în care a fost menționat și numele senatorului PSD Robert Cazanciuc, cunoscut pentru pasiunea sa pentru cafeaua de calitate.

Gheorghe Florescu, cafegiul legendar al Bucureștiului, autorul cărții-cult „Confesiunile unui cafegiu”, a vorbit despre istoria cafelei și despre faptul că aceasta, consumată responsabil, poate ajuta la memorie. În acest context, el a dezvăluit că Robert Cazanciuc se numără printre cei care preferă un sortiment foarte interesant:

„Un mare om politic pe care eu îl am client, de stânga, domnul Robert Cazanciuc, a băut o cafea foarte bună și este un om care apreciază. (…) Cred că memoria domnului Cazanciuc e mai bună de când bea cafea de la Kopi Luwak”.


Kopi Luwak este o cafea rară, obținută printr-un proces neobișnuit: Boabele sunt ingerate și ulterior eliminate de un animal numit civet, fiind apoi prelucrate și prăjite.

În podcastul cu Ionuț Vulpescu, Gheorghe Florescu a făcut referire la trei „ingrediente pentru viață lungă”, mai precis apa, cafeaua și usturoiul.

Cafeaua ca stimul pentru memorie


Întrebat dacă această băutură poate ajuta și la memorie, Gheorghe Florescu a răspuns afirmativ. El a sugerat că exemplul politicianului este o dovadă în acest sens. Kopi Luwak este adesea asociată cu ritualul rafinat al cafelei de dimineață și cu un consum conștient, în doze mici.

Iată dialogul dintre Ionuț Vulpescu și Gheorghe Florescu:

Apa, cafea și usturoi: elixir pentru viață lungă


I.V.: Eva, bun. Eva. Deci caprele, ca să glumim, au fost întâi dependente și după aia omul de cafea. 

G.F.: Păi da, dar sigur. Prima dependență de cafea. Prima dependență, da. Și pământ, primul om a fost Abatele Elijac. Starețul respectiv. Și de acolo a plecat la Vatican. Și apoi s-a propagat repede în lumea occidentală. În Italia, primul împărat care a băut, a băut cafea, n-a fost Alexandru Macedon, ci a fost Gingis Khan. Când a cucerit Beijing în 1230 mi se pare, niște italieni care erau negustori, trimiși de către Veneția, sau negustori venețieni. I-au dat cafea și a băut. Probabil că de-aia și-a murit, pentru că a băut multă. I-a plăcut, s-a simțit bine, l-a întărit, l-a mobilizat să fie cât mai viguros. Eu nu știam, doctorii nu și-au dat seama, nu aveau, nu erau doctorii de astăzi, care sunt specialiști. Dar un doctor de astăzi, domnul Vlad Ciurea, ne spune mereu „atenție la neatenție”. Sunt trei elemente în lume, în viața umană, care determină viața noastră. Apa este cafeaua, pe locul doi. Și urmează, pe urmă, usturoiul. 

I.V.: Și usturoi. 

G.F.: Al treilea.

I.V.: Când ați început cu apa, m-am speriat. Am zis că ziceți ceva de Călin Georgescu. 

G.F.: Nu, Călin Georgescu nu. E treaba dumnealui. 

I.V.: Am vorbit de longevitate, că îți prelungește cafeaua viața. Ajută și la memorie? 

G.F.: În mod sigur. Cine bea Kopi Luwak? De exemplu, un mare om politic pe care eu îl am client, de stânga, domnul Robert Cazanciuc, a băut o cafea foarte bună și este un om care apreciază. Datorită acestui lucru, dânsul mi-a recomandat și alți prieteni de-ai dumnealui care sunt băutori de cafea. Și cred că memoria domnului Cazanciuc e mai bună decât când bea cafea de la Kopi Luwak.


Dacă aveți amnezie amoroasă, consumați cafea


I.V.: Își amintește mai bine.

G.F. Îți aduci aminte exact primul sărut de-o viață, unde s-a întâmplat și cu cine? Prima încercare de tentativă de iubire. Prima persoană care... De exemplu, dacă ești bărbat, îți aduci aminte prima fată care ai iubit-o. Ai sărutat-o.

VEZI ȘI: Țigările electronice, trecute oficial în ghidurile oncologice din SUA drept soluție pentru renunțarea la fumat 

------

Kopi Luwak sau cafeaua zibetei indoneziene este cea mai exclusivistă cafea din lume, singura cafea procesată într-un mod cu totul inedit. Cultivatorii locali au observat într-o zi că respectivul animal se hrănește cu cireșele de cafea și că le alege, fără greș, pe cele mai dulci, mai coapte și mai bune. Animalul elimină apoi sâmburii de cafea verde, încă protejați de coajă, iar cultivatorii adună sâmburii, îi curăță prin metode sută la sută naturale (la aburi), iar apoi dau la o parte coaja protectoare. În urma prăjirii în stil armenesc, toată bogația și intensitatea aromelor acestei cafele se dezvăluie în întreaga lor complexitate. Este o cafea deopotrivă tare și rafinată, al cărei gust cu note florale și vag caramelizate te va marca.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cafea
cazanciuc
gheorghe florescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Bolojan, pensiile magistraților și alegerile din București. Dezbatem totul la Miercurea Neagră!
Publicat acum 15 minute
Își face ANPC treaba sau doar ridică din umeri la problemele consumatorilor? Românii își spun experiențele pe Reddit
Publicat acum 16 minute
Mult trâmbițatul summit Trump-Putin de la Budapesta, anulat?! Informații de ultimă oră de la Casa Albă!
Publicat acum 34 minute
Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie
Publicat acum 35 minute
Care e legătura dintre Sarkozy și Cluj
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 23 ore si 33 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close