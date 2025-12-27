Secretul Mirabelei Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan. "Mă comport de parcă nu s-ar fi schimbat nimic"

Aceasta spune că secretul constă în faptul că se comportă de parcă nu s-ar fi schimbat nimic în viaţa sa.

"Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă.

A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 - 3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două.”, a declarat Mirabela Grădinaru la Digi24.

Nicuşor Dan a spus că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat

"Nu mi-am pus problema asta. Nunta se va întâmpla, dar când se va întâmpla va fi foarte discret și veți afla după. E nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social în acel moment pe care vă dați seama că în 6 luni de la preluarea mandatului nu l-am avut. Și cred că încă vreo șase tot așa va fi.

Nici nu mai e nevoie de cuvinte despre relația asta. Se va întâmpla, o să aflați", a declarat Nicușor Dan, la România TV.