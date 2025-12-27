Secretul Mirabelei Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan. "Mă comport de parcă nu s-ar fi schimbat nimic"

Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui României, Nicuşor Dan, a dezvăluit cum îşi menţine viaţa pe acelaşi ritm ca înainte de trecerea lui Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni.
Aceasta spune că secretul constă în faptul că se comportă de parcă nu s-ar fi schimbat nimic în viaţa sa.
"Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă.
A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 - 3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două.”, a declarat Mirabela Grădinaru la Digi24.
"Nu mi-am pus problema asta. Nunta se va întâmpla, dar când se va întâmpla va fi foarte discret și veți afla după. E nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social în acel moment pe care vă dați seama că în 6 luni de la preluarea mandatului nu l-am avut. Și cred că încă vreo șase tot așa va fi.
Nici nu mai e nevoie de cuvinte despre relația asta. Se va întâmpla, o să aflați", a declarat Nicușor Dan, la România TV.
de Val Vâlcu