Instanţa supremă a anulat condamnarea lui Dan Şova în dosarul "CET Govora"
Data publicării: 18:26 17 Feb 2026

Instanţa supremă a anulat condamnarea lui Dan Şova în dosarul "CET Govora"
Autor: Tiberiu Vasile

Instanţa supremă a anulat condamnarea lui Dan Şova în dosarul CET Govora Dan Sova

Instanţa supremă a admis marţi un recurs în casaţie formulat de Dan Şova şi i-a anulat fostului senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul "CET Govora".

În iunie 2018, Dan Şova a fost condamnat la trei ani închisoare cu executare, însă el a fost eliberat din penitenciar după şase luni, pedeapsa fiindu-i anulată atunci în baza unei decizii a Curţii Constituţionale, care a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători de la Instanţa supremă.

Şova a atacat decizia printr-o cale extraordinară de atac

Ulterior, la rejudecare, el a primit o pedeapsă de patru ani închisoare cu executare la Curtea de Apel Bucureşti (noiembrie 2021), pentru ca la judecarea apelului Şova să fie condamnat, în martie 2023, de Instanţa supremă la trei ani cu suspendare.

Şova a atacat această ultimă decizie printr-o cale extraordinară de atac (recursul în casaţie), iar Instanţa supremă a decis marţi încetarea procesului penal împotriva lui, pe motiv că faptele s-au prescris.

"Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Şova Dan-Coman împotriva deciziei penale nr. 90/A din data de 01 martie 2023 pronunţate de ÎCCJ, în dosarul nr. 3070/1/2021. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Cpp, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Cpp, reconfigurat prin Decizia nr.50/2025 a Curţii Constituţionale şi art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. Anulează formele de executare emise în cauză cu privire la inculpatul Şova Dan-Coman. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Definitivă", este soluţia dată marţi de ICCJ.

Prin încetarea procesului penal, rămâne în vigoare decizia privind confiscarea sumei de 100.000 euro de la Dan Şova.

Potrivit DNA, Dan Şova ar fi pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro 

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la un denunţător în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro pe lună.

Anchetatorii mai susţin că Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură.

Conform DNA, în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate. În aceeaşi perioadă, senatorul a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 de euro.

În cea de a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro, indică procurorii. DNA menţionează că cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureşti, conform Agerpres.

